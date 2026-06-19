Ο πρώην Ισραηλινός όμηρος, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, μίλησε δημόσια για τις κακοποιήσεις που, όπως καταγγέλλει, υπέστη κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του από τη Χαμάς στη Γάζα, σε συνέντευξή του προς την πρώτη κυρία του Ισραήλ, Μιχάλ Χέρτζογκ.

Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τη διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις και επικεντρώθηκε στις συνθήκες κράτησης των ομήρων στα υπόγεια δίκτυα της Χαμάς.

Ο Γκιλμπόα-Νταλάλ αναφέρθηκε σε μια στιγμή κατά την οποία ένας από τους απαγωγείς του του κάλυψε τα μάτια και του είπε να βγάλει τα ρούχα του.

«Άρχισε να αγγίζει ολόκληρο το σώμα μου. Πάγωσα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μου έβαλε ένα μαχαίρι στον λαιμό και μου είπε: “Μην το πεις σε κανέναν αυτό”», είπε ο πρώην όμηρος περιγράφοντας τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε.

Στη συνέχεια, μίλησε για ένα παρόμοιο, αλλά ξεχωριστό περιστατικό. «Τη δεύτερη φορά που μπήκε στο δωμάτιό μας μου είπε να γυρίσω προς τον τοίχο, μου κάλυψε τα μάτια και είπε: “Τώρα μείνε έτσι, μην κουνηθείς”».

Μετά, οι άνδρες της Χαμάς έριξαν τον ίδιο και τον άλλο όμηρο, τον Βένκερτ, στο πάτωμα και άρχισαν να τους χτυπούν, να τους γρονθοκοπούν και να τους κλοτσούν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «τιμωρία» λόγω της μεταχείρισης που έχουν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ. «Κλαίγαμε και τον ικέτευα να σταματήσει», είπε.

«Αφού τελείωσε, με πήγε στο ντους. Με άρπαξε από το χέρι, με έριξε στον καναπέ, στάθηκε πίσω μου και άρχισε να τρίβει τα γεννητικά του όργανα πάνω μου. Σε στιγμές όπως αυτή, το μυαλό μου απλώς αποσυνδεόταν. Κάθε δευτερόλεπτο μου φαινόταν σαν μια ολόκληρη ζωή. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα απλώς να τελειώσει. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ακόμα κι αν ήθελα. Ήμουν τόσο αδύναμος».

Ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ περιέγραψε και άλλα περιστατικά εξευτελισμού που, όπως καταγγέλλει, βίωσε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Σύμφωνα με την αφήγησή του ο ίδιος και ο συγκρατούμενός του, Όμερ Βένκερτ, οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο όπου ένας φρουρός διέταξε τον Βένκερτ να σταθεί στα τέσσερα και να γαβγίζει σαν σκύλος.

Ο Νταλάλ απελευθερώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2025, περισσότερα από δύο χρόνια μετά την απαγωγή του. Μετά την επιστροφή του διαπιστώθηκε ότι έπασχε από λοιμώξεις, είχε χάσει μέρος της ακοής του στο ένα αυτί και αντιμετώπιζε σοβαρά δερματικά προβλήματα.

Είναι από τους λίγους άνδρες ομήρους που έχουν μιλήσει δημόσια για περιστατικά σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους. Όπως δήλωσε, αποφάσισε να «σπάσει τη σιωπή του», για να δώσει δύναμη σε άλλους επιζώντες.

«Θέλω όσοι έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι. Θέλω να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου, για να αποκαλύψω όσα συνέβησαν στη Γάζα», τόνισε, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Από την πλευρά της, η Μιχάλ Χέρτζογκ εξήρε το θάρρος του πρώην ομήρου να μιλήσει δημόσια για τις εμπειρίες του, χαρακτηρίζοντας τις μαρτυρίες του «οδυνηρές αλλά απαραίτητες για να ακουστεί η αλήθεια».

Η οικογένειά του αναφέρει ότι παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής αποκατάστασης, προσπαθώντας να διαχειριστεί τα βαθιά ψυχικά τραύματα που άφησε πίσω της η αιχμαλωσία.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: