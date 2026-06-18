Μια συγκλονιστική αποκάλυψη που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για την παγκόσμια ασφάλεια έρχεται στο φως μέσα από πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τα UFO (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα). Σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό, η Κίνα και η Ρωσία έχουν ήδη περισυλλέξει συντρίμμια από κατεστραμμένα σκάφη-UAP (Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα) και διεξάγουν άκρως απόρρητα προγράμματα «αντίστροφης μηχανικής» για να υποκλέψουν την εξωγήινη τεχνολογία.



Ο Τζόρνταν Φλάουερς, διευθυντής του Ιδρύματος για την Αποκάλυψη των UAP, τόνισε ότι τα νέα αρχεία δείχνουν πως οι ξένοι αντίπαλοι των ΗΠΑ εμπλέκονται σε έρευνες που απειλούν άμεσα την εθνική ασφάλεια. Μιλώντας στο NewsNation Prime, δήλωσε επί λέξει:



«Έχουμε επίσης λόγους να πιστεύουμε ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι μπορεί να έχουν περισυλλέξει δικά τους αντικείμενα που σχετίζονται με αυτό και μπορεί να έχουν προσπαθήσει να κάνουν αντίστροφη μηχανική σε αυτά».



Παράλληλα, ο πληροφοριοδότης και πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Αεροπορίας, Ντέιβιντ Γκρας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αποκαλύπτοντας ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει πως Μόσχα και Πεκίνο κατασκοπεύουν τα αμερικανικά προγράμματα UFO.

«Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο και είναι πραγματικά ένας αγώνας δρόμου για το ποιος θα καταφέρει να κάνει πρώτος αντίστροφη μηχανική σε αυτό, και έχει ακραίες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια που πρέπει πραγματικά να διαχειριστούμε», πρόσθεσε ο Φλάουερς, σημειώνοντας ότι η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας για την κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ.



Το Ίδρυμα διοργανώνει φόρουμ στην Ουάσιγκτον στις 25 Ιουνίου για να εξετάσει τις τεχνολογικές, θρησκευτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις. «Θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο αυτού του γεγονότος σε όλους αυτούς τους κλάδους», επισήμανε.



Τα έγγραφα κρύβουν κι άλλες εκπλήξεις, όπως ένα απόρρητο τηλεγράφημα της CIA από το 2008 που έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τις δυνάμεις στη Ζιμπάμπουε, όταν ένα UFO εμφανίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο της Χαράρε. Το σκάφος «αιωρούνταν σε απροσδιόριστο υψόμετρο ακριβώς πάνω από το αεροδρόμιο της Χαράρε», ενώ στο έγγραφο αναφέρεται: «Σε ένα σημείο κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, παρατηρήθηκαν “δέσμες” να εκπέμπονται από το αντικείμενο».



Οι μάρτυρες το περιέγραψαν ως «δισκοειδές σε σχήμα με κούφιο κέντρο, [με] μια σειρά από περιστρεφόμενα φώτα στο κάτω μέρος του σκελετού».



Το περιστατικό πυροδότησε άγριες εσωτερικές διαμάχες στην κυβέρνηση Μπους για το αν επρόκειτο για γήινη κατασκοπεία ή εξωγήινο σκάφος, οδηγώντας σε απόλυτο στρατιωτικό συναγερμό, σύμφωνα με την New York Post.