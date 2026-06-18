Μια νομική διαμάχη που ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες για τα social media ξεκίνησε στην Ιταλία, όπου μια μητέρα, μετά την αυτοκτονία της κόρης της, έχει καταθέσει αγωγή κατά Meta και TikTok ενώ όπως φαίνεται αρκετοί ακόμη γονείς φαίνεται πως στηρίζουν την προσπάθειά της.

«Η οικογένεια ίδρυσε έναν οργανισμό με στόχο να βοηθήσει άλλους γονείς και ελπίζει ότι θα αποτελέσει προειδοποίηση για τους κινδύνους των social media. Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι το παιδί θα έβαζε τέλος στη ζωή του».

Το χρονικό

Η υπόθεση, που κατέληξε τραγικά για τη 12χρονη, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023. Οι γονείς της Ροσέλα έχουν στο πλευρό τους και άλλες οικογένειες, διεκδικώντας, όπως λένε, δικαίωση στη μνήμη της.

«Οι γονείς υποστηρίζουν ότι τους τελευταίους μήνες της ζωής της εκτιθόταν συνεχώς σε περιεχόμενο σχετικό με την κατάθλιψη και τον αυτοτραυματισμό, εξαιτίας των αλγορίθμων των social media».

Η Meta και το TikTok, από την πλευρά τους, υπερασπίζονται τις πολιτικές τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, αν και δεν έχουν σχολιάσει επίσημα την υπόθεση.

«Οι εταιρείες απορρίπτουν τις κατηγορίες και δηλώνουν ότι εφαρμόζουν μέτρα ασφάλειας για ανήλικους χρήστες».

Η συζήτηση γύρω από το θέμα έχει ήδη ανοίξει, καθώς τα περιστατικά που αφορούν ανηλίκους και τα social media φαίνεται να αυξάνονται συνεχώς.