Αποζημίωση ύψους 130.000 λιρών διεκδικεί ένας νεαρός από το Λονδίνο, ο οποίος συνελήφθη σε ηλικία 16 ετών ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας του, παρά το γεγονός ότι εκείνη είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της και ο ίδιος δεν βρισκόταν καν στο σπίτι όταν συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με την DailyMail η υπόθεση εκτυλίχθηκε τον Ιούλιο του 2021 στην περιοχή Γουάντσγουορθ του νότιου Λονδίνου. Η Ανέτ ΜακΛούν, μητέρα του Ντάριλ ΜακΛούν, έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός της στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας, έχοντας προηγουμένως διανύσει τμήμα της εξωτερικής όψης του κτιρίου. Η γυναίκα επέζησε, ωστόσο υπέστη σοβαρότατους τραυματισμούς στον εγκέφαλο, το ισχίο και το χέρι.

Η μητέρα του, Ανέτ ΜακΛούν, πήδηξε από την ταράτσα της πενταώροφης πολυκατοικίας της στο νότιο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η γυναίκα βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση μετά από λοίμωξη Covid-19. Αργότερα οι αστυνομικοί εντόπισαν στο διαμέρισμα σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο ανέφερε ότι δεν είχε πλέον τη δύναμη να συνεχίσει να παλεύει, καθώς και ξυραφάκια με ίχνη αίματος.

Την ημέρα του περιστατικού ο Ντάριλ ΜακΛούν βρισκόταν στο σπίτι της γιαγιάς του. Όταν επέστρεψε με το ποδήλατό του και αντίκρισε τη μητέρα του να δίνει μάχη για τη ζωή της, συνελήφθη μόλις 26 λεπτά αργότερα με την υποψία ότι είχε αποπειραθεί να τη δολοφονήσει.

Βίντεο από κάμερα αστυνομικού κατέγραψε τη στιγμή της σύλληψης, με τον 16χρονο να φωνάζει επανειλημμένα «Γιατί με συλλαμβάνετε; Δεν ήμουν καν εδώ», πριν καταρρεύσει στο έδαφος ενώ φορούσε χειροπέδες.

Ο Ντάριλ ΜακΛούν, που εικονίζεται στη φωτογραφία, συνελήφθη από την αστυνομία ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας του, παρότι την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στο σπίτι της γιαγιάς του

Ένας αστυνομικός κρατούσε τις χειροπέδες του ΜακΛούν, ενώ εκείνος κατέρρευσε στο έδαφος και φώναζε επανειλημμένα: «Δεν ήμουν καν εκεί»

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Γουάντσγουορθ, όπου παρέμεινε υπό κράτηση για σχεδόν ένα 24ωρο. Λίγες ημέρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και ενημερώθηκε ότι δεν επρόκειτο να ασκηθεί καμία δίωξη εις βάρος του.

Ο νεαρός προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε θύμα φυλετικών διακρίσεων και παράνομης κράτησης. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν ως ύποπτο εξαιτίας προκαταλήψεων που συνδέονταν με το γεγονός ότι ήταν μαύρος έφηβος, αντί να τον δουν ως ένα παιδί που βίωνε μια οικογενειακή τραγωδία.

Το υλικό από κάμερα αστυνομικού (bodycam) που καταγράφει τη στιγμή δείχνει τον ΜακΛούν να φωνάζει: «Γιατί με συλλαμβάνετε;»

Έπειτα από επταήμερη ακροαματική διαδικασία, οι ένορκοι δικαίωσαν τον ΜακΛούν, κρίνοντας ότι υπέστη φυλετική διάκριση και ότι αντιμετωπίστηκε δυσμενέστερα απ’ ό,τι θα αντιμετωπιζόταν ένας μη μαύρος έφηβος υπό τις ίδιες συνθήκες.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του και ότι η κράτησή του ήταν αδικαιολόγητη, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταβολή αποζημίωσης.

Ο ΜακΛούν ισχυρίστηκε ότι υπέστη φυλετικές διακρίσεις και ότι φυλακίστηκε άδικα, και τώρα έχει κερδίσει μια πιθανή αποζημίωση ύψους £130.000

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εμπειρία είχε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία, προκαλώντας μετατραυματικό στρες, εφιάλτες και σημαντικά προβλήματα στην εκπαιδευτική του πορεία. Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, από μαθητής με πολύ καλές επιδόσεις δυσκολεύτηκε ακόμη και να επιστρέψει στο σχολείο μετά το περιστατικό.

Η τελική απόφαση για το ύψος της αποζημίωσης αναμένεται να εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.