Οι μυστικές υπηρεσίες των IDF δημοσίευσαν έξι νέα έγγραφα της Χαμάς που αποκαλύπτουν πώς αιφνιδίασε το Ισραήλ το 2023, ενώ περιγράφουν τον ρόλο της Τουρκίας στο όλο εγχείρημα, όπως και τα κρυφά «όπλα» της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της εφημερίδας The Jerusalem Post χρονολογούνται από το 2022 και περιγράφουν λεπτομερώς τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέχρι και λίγες μέρες πριν από την αιματηρή επίθεση στο ισραηλινό κράτος.

Το πρώτο έγγραφο χρονολογείται από τις 13 Σεπτεμβρίου 2022 και φέρει τον τίτλο «Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου παραπλάνησης που θα αποτελέσει τη βάση για αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ».

Exclusive: The Post received documents highlighting Hamas leaders' deceptions in the build-up to the October 7 massacre. The documents were originally sourced by IDF intelligence and received via an Israeli terrorism think-tank.

Reporting by @jeremybob1 https://t.co/TBYd8NaDDH — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) June 18, 2026

Το κείμενο τονίζει την ανάγκη της Χαμάς «να διαμορφώσει ένα στρατηγικό σχέδιο παραπλάνησης πολλών τομέων (διπλωματικό-στρατιωτικό-οικονομικό-δημοσίων σχέσεων), το οποίο θα περιλαμβάνει την προώθηση του ζητήματος της ανταλλαγής (σ.σ. εκείνη την εποχή διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για την επιστροφή δύο ζωντανών και δύο νεκρών Ισραηλινών πολιτών που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς ακόμη και πριν από το 2023) με τον πρωθυπουργό Γιάιρ Λαπίντ (σ.σ. ο Λαπίντ ήταν πρωθυπουργός από τα μέσα του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022)».

Επιπλέον, υπογράμμιζε ότι τα μέλη της Χαμάς «κατασκευάζουν τις στρατιωτικές συνοριακές θέσεις με κανονικό ρυθμό και συνεχίζουν τις ασκήσεις με συνήθη τρόπο μέχρι την έναρξη της εκστρατείας πίεσης, η οποία θα προσφέρει την κατάλληλη δικαιολογία για τη μείωση των ανοιχτών στρατιωτικών δραστηριοτήτων».

Το έγγραφο προσθέτει ότι η Χαμάς «θα ενεργήσει ώστε να καλεί τους μαχητές της Δύναμης Νουχμπά επανειλημμένα και με διάφορους τρόπους, κατά τρόπο που θα οδηγήσει τον εχθρό να χάσει την ικανότητα να προσδιορίσει τη στιγμή της επίθεσης».

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Χαμάς θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες στιγμές κατά τις οποίες οι δυνάμεις της θα είναι ιδιαίτερα έτοιμες για επίθεση και κατά τις οποίες το Ισραήλ και οι IDF θα έχουν μειωμένη εστίαση στην άμυνα έναντι μιας επίθεσης.

Η παραπλάνηση

Το δεύτερο και τρίτο έγγραφο περιγράφουν τον τρόπο που η οργάνωση θα παραπλανούσε το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η Χαμάς πρέπει να απέχει από μάχες, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και στη Δυτική Όχθη, καθώς εκείνη την περίοδο το Ισραήλ πολεμούσε με την Ισλαμική Τζιχάντ.

Επιπλέον, τονίζει ότι αν καλλιεργηθεί στους Παλαιστίνιους το αίσθημα πως η Χαμάς είναι αδύναμη, κατά πάσα πιθανότητα το Ισραήλ θα πιστέψει το συγκεκριμένο αφήγημα, οπότε και θα μειωθούν τα αντανακλαστικά του.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί δήλωσαν ότι οι Παλαιστίνιοι μαχητές «υιοθέτησαν πρωτοφανείς τακτικές πληροφοριών για να παραπλανήσουν το Ισραήλ, μεταξύ άλλων πείθοντας ότι η Χαμάς φοβόταν να εμπλακεί σε πόλεμο και ήθελε απλώς να βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση».

Σύμφωνα με τα νέα έγγραφα, η Χαμάς συνέχισε να στέλνει παραπλανητικά και φιλοδιαπραγματευτικά μηνύματα προς το Ισραήλ ακόμη και τις ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Βοήθεια από το εξωτερικό

Από τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν, το ένα φέρει ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2023 και περιγράφει λίγες μέρες πριν από την επίθεση, το σχέδιο που θα εφαρμοστεί για να περιοριστεί η απάντηση του Ισραήλ.

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι ο εχθρός ανταποκρίνεται μόνο στην πίεση. Οι εβραϊκές γιορτές αποτελούν ευκαιρίες βραχυπρόθεσμα… Μεσοπρόθεσμα υπάρχει η επιθυμία να ηρεμήσουν τα πράγματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξομάλυνση των σχέσεων με τους Σαουδάραβες και να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των διαφόρων μετώπων».

Έτσι, η Χαμάς αναφέρει ότι μόλις επιτεθεί το Ισραήλ ως απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε, τότε θα πρέπει να αναδειχθεί η ανθρωπιστική κρίση των Παλαιστινίων.

Για αυτόν τον σκοπό, η Τουρκία που διεκδικεί ηγετικό ρόλο στον μουσουλμανικό κόσμο, σε συνεργασία με Κουβέιτ, Αλγερία και Κατάρ κατά πάσα πιθανότητα θα πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει.

Παράλληλα, στο εξωτερικό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πορείες διαμαρτυρίας, κυρίως έξω από τις αμερικανικές πρεσβείες, με συνθήματα που θα αναδεικνύουν τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των Παλαιστινίων που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο.

Στη συνέχεια, το έγγραφο ανέφερε ότι η άσκηση πίεσης πρέπει να βασίζεται σε «πολιτικά κίνητρα και στόχους, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης πίεσης, της σαφούς διατύπωσης των απαιτήσεων και της παροχής εύλογου χρόνου στον εχθρό για να απαντήσει».

Μάλιστα, ένα από τα έγγραφα πρότεινε να συσταθεί αντιπροσωπεία Παλαιστινίων πολιτών για να επισκεφθεί κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να συγκεντρώσει υποστήριξη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.