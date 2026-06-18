Μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις εγκλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψε στο προσκήνιο μέσα από το ντοκιμαντέρ «Maternal Instinct» του Netflix.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Τέιλορ Πάρκερ, η γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο στο Τέξας για τη δολοφονία της 21χρονης εγκύου Ρίγκαν Σίμονς-Χάνκοκ και για την αρπαγή του αγέννητου μωρού της, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη τον Οκτώβριο του 2020.

Η Πάρκερ παραμένει σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τέξας, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ όχι μόνο για τη βαρβαρότητα του εγκλήματος, αλλά και για το πλέγμα ψεμάτων που είχε προηγηθεί.

Το ψέμα της εγκυμοσύνης

Η ιστορία ξεκίνησε πολύ πριν από τη δολοφονία.

Η Τέιλορ Πάρκερ είχε πείσει τον τότε σύντροφό της και το περιβάλλον της ότι ήταν έγκυος. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, είχε στήσει μια ολόκληρη ψευδή πραγματικότητα γύρω από την υποτιθέμενη εγκυμοσύνη της: αναρτήσεις στα social media, ψεύτικη κοιλιά, μέχρι και εκδηλώσεις που ενίσχυαν την εικόνα ότι περίμενε παιδί.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν μπορούσε να μείνει έγκυος, καθώς είχε υποβληθεί σε υστερεκτομή.

Όσο πλησίαζε η υποτιθέμενη ημερομηνία τοκετού, το ψέμα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να συντηρηθεί. Εκεί, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Πάρκερ άρχισε να βλέπει στην εγκυμοσύνη της Ρίγκαν Σίμονς-Χάνκοκ την «έξοδο» από την απάτη που είχε χτίσει.

Η δολοφονία που συγκλόνισε το Τέξας

Τον Οκτώβριο του 2020, η Ρίγκαν Σίμονς-Χάνκοκ, μητέρα ενός μικρού παιδιού και έγκυος στο δεύτερο, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Νιου Μπόστον του Τέξας.

Οι αρχές κατέληξαν ότι η Πάρκερ τη δολοφόνησε και στη συνέχεια πήρε το αγέννητο μωρό της, επιχειρώντας να το παρουσιάσει ως δικό της.

Λίγο αργότερα, αστυνομικός σταμάτησε το αυτοκίνητό της. Η Πάρκερ υποστήριξε ότι είχε μόλις γεννήσει μέσα στο όχημα και ότι το μωρό δεν ανέπνεε.

Η γυναίκα και το βρέφος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκεί, όμως, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η Πάρκερ δεν είχε γεννήσει. Από εκείνο το σημείο, η ιστορία της άρχισε να καταρρέει.

Το παιδί που βρέθηκε τρομοκρατημένο στο σπίτι

Στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα βρισκόταν και το μικρό παιδί της Ρίγκαν.

Το παιδί εντοπίστηκε αργότερα μέσα στο υπνοδωμάτιο, κρυμμένο και τρομοκρατημένο. Η λεπτομέρεια αυτή προσέθεσε ακόμη μεγαλύτερη φρίκη στην υπόθεση, καθώς αποκάλυψε ότι το έγκλημα δεν διέλυσε μόνο τη ζωή της 21χρονης μητέρας και του αγέννητου μωρού της, αλλά σημάδεψε και ένα παιδί που βρέθηκε μπροστά στις συνέπειες μιας αδιανόητης πράξης.

Η καταδίκη σε θάνατο

Η Τέιλορ Πάρκερ κρίθηκε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού και απαγωγή.

Τον Νοέμβριο του 2022 καταδικάστηκε σε θάνατο, με την υπόθεση να καταγράφεται ως μία από τις πιο σκληρές που έχουν απασχολήσει τα δικαστήρια του Τέξας τα τελευταία χρόνια.

Οι δικαστικές προσπάθειες ανατροπής της καταδίκης της δεν έχουν μέχρι στιγμής αλλάξει την εικόνα. Η Πάρκερ παραμένει στη φυλακή, εν αναμονή των επόμενων σταδίων της διαδικασίας.

Το «τελευταίο γεύμα» που δεν θα επιλέξει

Ένα από τα στοιχεία που επανήλθαν στη δημόσια συζήτηση είναι και το ζήτημα του λεγόμενου «τελευταίου γεύματος».

Σε αντίθεση με την εικόνα που υπάρχει συχνά στη λαϊκή κουλτούρα, οι θανατοποινίτες στο Τέξας δεν μπορούν πλέον να επιλέξουν ειδικό τελευταίο γεύμα πριν από την εκτέλεσή τους.

Η πρακτική αυτή καταργήθηκε το 2011, μετά την υπόθεση του Lawrence Russell Brewer, ο οποίος είχε ζητήσει ένα ιδιαίτερα μεγάλο γεύμα πριν από την εκτέλεσή του, αλλά τελικά αρνήθηκε να το φάει.

Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Από τότε, οι καταδικασμένοι σε θάνατο στο Τέξας λαμβάνουν ό,τι προβλέπει το κανονικό μενού της φυλακής εκείνη την ημέρα.

Αυτό σημαίνει ότι, αν η ποινή της Τέιλορ Πάρκερ εκτελεστεί, δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ειδικό τελευταίο γεύμα.

Γιατί η υπόθεση έγινε ντοκιμαντέρ

Το «Maternal Instinct» δεν εστιάζει μόνο στο έγκλημα. Προσπαθεί να αναδείξει και το πώς μια σειρά από ψέματα, χειρισμούς και κατασκευασμένες εικόνες μπορούν να κρύβουν μια πολύ πιο επικίνδυνη πραγματικότητα.

Η Πάρκερ εμφανιζόταν στο περιβάλλον της ως γυναίκα που ετοιμαζόταν να γίνει μητέρα. Είχε πείσει ανθρώπους γύρω της ότι ζούσε μια κανονική εγκυμοσύνη. Όμως πίσω από αυτή την εικόνα υπήρχε μια απάτη που, όταν άρχισε να καταρρέει, κατέληξε σε τραγωδία.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει τη διαδρομή από την εξαπάτηση στο έγκλημα και επαναφέρει το ερώτημα πώς ένα τόσο μεγάλο ψέμα μπόρεσε να συντηρηθεί για μήνες.

Το πιο σκοτεινό σημείο της ιστορίας

Πέρα από τη νομική διάσταση και τη θανατική ποινή, η υπόθεση της Τέιλορ Πάρκερ παραμένει βαθιά τραγική γιατί στο κέντρο της βρίσκονται δύο θύματα: η Ρίγκαν Σίμονς-Χάνκοκ και η αγέννητη κόρη της, Μπράξλιν Σέιτζ Χάνκοκ.

Η δημοσιότητα γύρω από την Πάρκερ και το ντοκιμαντέρ δεν μπορεί να σβήσει το βασικό γεγονός: μια νέα μητέρα δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, ενώ ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Η υπόθεση συγκλονίζει ακριβώς επειδή συνδυάζει εξαπάτηση, εμμονή, ψευδή ταυτότητα και ακραία βία.

Το συμπέρασμα

Η ιστορία της Τέιλορ Πάρκερ δεν είναι απλώς ένα ακόμη true crime αφήγημα.

Είναι μια υπόθεση που δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια κατασκευασμένη πραγματικότητα όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να τη διατηρήσει με κάθε κόστος.

Το Netflix επαναφέρει την υπόθεση στο κοινό, αλλά η ουσία παραμένει δικαστική, ανθρώπινη και τραγική: μια οικογένεια έχασε μια νέα γυναίκα και ένα παιδί, ενώ η δράστις βρίσκεται στη θανατική πτέρυγα του Τέξας, περιμένοντας την τελική έκβαση μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να σοκάρει.