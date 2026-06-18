Σιωπηλός παρέμεινε την Τετάρτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε και υπέγραφε τη συμφωνία με το Ιράν, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν στρατηγική και πολιτική καταστροφή για το Ισραήλ, σύμφωνα με το Axios.

Το αμερικανικό μέσο σημειώνει ότι ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς «ολοκληρωτική νίκη» απέναντι στο Ιράν. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να αποδέχεται ένα μνημόνιο συμφωνίας του Τραμπ, αλλά και επαναλαμβανόμενες δημόσιες επικρίσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές.

Κατά το Axios, ο Νετανιάχου βρίσκεται πλέον απομονωμένος στη διεθνή σκηνή όσον αφορά την αντίθεσή του στη συμφωνία. Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία είχαν τηρήσει σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν, συντάχθηκαν τελικά με την περιφερειακή συναίνεση υπέρ της συμφωνίας.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Ουάσιγκτον. Σύμμαχοι του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και σε συντηρητικά μέσα ενημέρωσης αποφεύγουν να επιτεθούν ευθέως στη συμφωνία, καθώς φέρει την προσωπική σφραγίδα του Τραμπ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν πρόκειται να επαναληφθεί το σκηνικό του 2015, όταν ο Νετανιάχου απευθύνθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο για να κινητοποιήσει αντιδράσεις κατά της συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα με το Ιράν. Σήμερα, σημειώνει το Axios, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δύσκολα θα μπορούσε να αντιταχθεί δημόσια στη συμφωνία χωρίς να έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Τραμπ.

Το δημοσίευμα αποκαλύπτει ακόμη ότι ο Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη συμφωνία την Κυριακή, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριζαν μέχρι και την Τρίτη ότι δεν είχαν δει το τελικό κείμενο του μνημονίου.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Τραμπ στη σύνοδο της G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «καλό άνθρωπο», προσθέτοντας όμως ότι «ενθουσιάζεται λίγο μερικές φορές», ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι «ο μεγάλος εταίρος» και το Ισραήλ «ο πολύ μικρός εταίρος».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Axios ότι ο Νετανιάχου δεν είχε «καθόλου κρίση» όταν έδωσε εντολή για επιχείρηση στη Βηρυτό, η οποία λίγο έλειψε να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία.

Το Axios καταλήγει ότι ακόμη και πρόεδροι με τους οποίους ο Νετανιάχου είχε συγκρουστεί στο παρελθόν δεν είχαν ασκήσει τόσο ωμή δημόσια κριτική στο Ισραήλ. Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σημειώνει το δημοσίευμα, πρόκειται για ακόμη ένα πολιτικό πλήγμα από τον σημαντικότερο σύμμαχο της χώρας του.