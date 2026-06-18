Ο Μαρκ Κάσιας, σύζυγος της Μελίσα Κάσιας, εργαζόμενης του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος που αγνοούνταν για σχεδόν έναν χρόνο, δηλώνει ότι φοβάται για την ασφάλεια τη δική του και της οικογένειάς του, έχοντας καταθέσει αίτηση για την έκδοση περιοριστικών μέτρων σε βάρος ιδιωτικού ερευνητή.

Η δικαστική κίνηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επιβεβαίωση από τις Αρχές ότι τα σκελετοποιημένα ανθρώπινα λείψανα που εντοπίστηκαν στο δύσβατο Εθνικό Δάσος Κάρσον, στο Νέο Μεξικό, ανήκαν στη Μελίσα Κάσιας, 53 ετών, εργαζόμενη στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος. Η εξαφάνισή της είχε συγκεντρώσει πανεθνικό ενδιαφέρον και είχε προκαλέσει έντονη διαδικτυακή συζήτηση.

Δικαστής επρόκειτο να εξετάσει το αίτημα του Μαρκ Κάσιας για περιοριστικά μέτρα κατά του Τόμας ΜακΝάλι, ιδιωτικού ερευνητή με έδρα την Αριζόνα και πρώην ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών, ο οποίος συνεργάζεται με μέλη της οικογένειας της Μελίσα Κάσιας στην προσπάθειά τους να λάβουν απαντήσεις για τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο 8ο Περιφερειακό Δικαστήριο του Νέου Μεξικού, ο Μαρκ Κάσιας υποστηρίζει ότι ο ΜακΝάλι έχει εξαπολύσει μια «κλιμακούμενη εκστρατεία δημόσιας παρενόχλησης, συκοφαντικής δυσφήμισης και εγκληματικών απειλών» σε βάρος του ίδιου και της οικογένειάς του.

Η εξαφάνιση

Η Μελίσα Κάσιας εξαφανίστηκε στις 26 Ιουνίου 2025, αφού έφυγε από το σπίτι της στο Ράντσος ντε Τάος. Νωρίτερα εκείνη την ημέρα είχε αφήσει τον σύζυγό της στη δουλειά του και επέστρεψε στην κατοικία τους. Η υπόθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες εξαφανίσεις προσώπων στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι η Κάσιας εργαζόταν στο εργαστήριο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Σχεδίου Μανχάταν και είναι διαχρονικά συνδεδεμένο με το αμερικανικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Αργότερα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι πολλά από τα προσωπικά της αντικείμενα είχαν παραμείνει στο σπίτι, μεταξύ αυτών το αυτοκίνητό της, η τσάντα της, τα κλειδιά και τα κινητά τηλέφωνά της.

Συγγενείς της ανέφεραν επίσης ότι και οι δύο συσκευές είχαν επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν από την εξαφάνισή της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν αργότερα ότι μάρτυρας είχε δει τη Μελίσα Κάσιας να περπατά προς ανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της οδού State Road 518 το απόγευμα της ημέρας που χάθηκαν τα ίχνη της. Υπήρξαν επίσης ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι ενδέχεται να επιβιβάστηκε σε όχημα με άγνωστο άτομο.

Για σχεδόν έναν χρόνο οι έρευνες δεν απέδωσαν αποτελέσματα. Ωστόσο, στα τέλη Μαΐου, πεζοπόρος εντόπισε σκελετοποιημένα ανθρώπινα λείψανα στην περιοχή ΜακΓκάφεϊ Ριτζ του Εθνικού Δάσους Κάρσον, περίπου έξι μίλια από την κατοικία της οικογένειας Κάσιας. Η Αστυνομία της Πολιτείας του Νέου Μεξικού επιβεβαίωσε αργότερα ότι επρόκειτο για τη Μελίσα Κάσιας.

Κοντά στη σορό βρέθηκε ένα πιστόλι, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη αιτία ή τρόπο θανάτου. Το Γραφείο Ιατρικού Ερευνητή του Νέου Μεξικού συνεχίζει να εξετάζει τις συνθήκες της υπόθεσης. Η ανακάλυψη των λειψάνων έβαλε τέλος στην αβεβαιότητα για την τύχη της, αλλά άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην έρευνα.

Οι θεωρίες του ερευνητή

Ο Τόμας ΜακΝάλι, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι η εξαφάνιση της Μελίσα Κάσιας δεν είχε καμία σχέση με διαβαθμισμένες εργασίες στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην προσωπική της ζωή και όχι σε θεωρίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια ή με εξαφανισμένους επιστήμονες.

«Η προσοχή θα πρέπει να επικεντρώνεται στο γεγονός ότι υπάρχει μία 53χρονη γυναίκα που αγνοείται και έχει μια οικογένεια που την αγαπά», είχε δηλώσει ο ΜακΝάλι στην Daily Mail τον Απρίλιο.

Έχει επίσης αμφισβητήσει δημοσίως τις θεωρίες που συνέδεαν την εξαφάνιση της Κάσιας με την εργασία της στο εργαστήριο, δηλώνοντας: «Είναι καλό που τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν αυτή την ιστορία εξαιτίας του Λος Άλαμος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το εργαστήριο. Αν θέλετε να πείτε την ιστορία, πείτε την πραγματική ιστορία».

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής σε αυτό το σημείο, αυτό δεν σχετίζεται με κανέναν τρόπο με τη δουλειά της», είχε προσθέσει.

Ωστόσο, ο Μαρκ Κάσιας υποστηρίζει πλέον ότι ο ΜακΝάλι ξεπέρασε τα όρια, κατηγορώντας τον δημόσια για εμπλοκή στον θάνατο της συζύγου του. Σύμφωνα με την αίτηση για τα περιοριστικά μέτρα, ο ιδιωτικός ερευνητής τον κατηγόρησε επανειλημμένα για φόνο, προέτρεψε πολίτες να παρακολουθούν τις κινήσεις του, επιχείρησε να επικοινωνήσει με συγγενείς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με απόκρυψη, επικοινώνησε με τον εργοδότη του και δημοσίευσε προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο.

Μεταξύ των αναρτήσεων που περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα βρίσκεται μία που φέρεται να απευθυνόταν στον Μαρκ Κάσιας και ανέφερε: «Κανείς δεν είναι ασφαλής, Μαρκ. Ομολόγησε τις αμαρτίες σου».

Σε άλλη ανάρτηση που αναφέρεται στη δικογραφία, ο Μαρκ Κάσιας επικρίθηκε όταν φέρεται να εθεάθη σε εστιατόριο να τρώει παγωτό μετά τον εντοπισμό των λειψάνων της συζύγου του.

Ο Μαρκ Κάσιας ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στον ΜακΝάλι να επικοινωνεί με τον ίδιο ή την οικογένειά του, να πλησιάζει το σπίτι ή τον χώρο εργασίας τους, να επικοινωνεί με τον εργοδότη του ή να συνεχίζει τις διαδικτυακές αναρτήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι συκοφαντικές.

Η οικογένεια ψάχνει τις απαντήσεις

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Μελίσα Κάσιας έχει διαμηνύσει ότι θα συνεχίσει να αναζητά απαντήσεις.

«Σκοπεύουμε πλήρως να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρεθούν απαντήσεις και να αποδοθεί Δικαιοσύνη», ανέφεραν συγγενείς της μετά τον εντοπισμό των λειψάνων.

Μέλη της οικογένειας έχουν επισημάνει ότι η περιοχή όπου βρέθηκε η σορός είχε ερευνηθεί και στο παρελθόν, ενώ η κόρη της, Σιέρα Κάσιας, έχει εκφράσει δημόσια αμφιβολίες σχετικά με τη σημασία του όπλου που βρέθηκε κοντά στα λείψανα, λέγοντας ότι η μητέρα της συνήθως δεν έφερε πυροβόλο όπλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι ερευνητές δεν έχουν κατονομάσει υπόπτους ή πρόσωπα που θεωρούνται ύποπτα στην υπόθεση.