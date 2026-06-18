Η Μεγάλη Βελανιδιά (Major Oak), ένα από τα αρχαιότερα, μεγαλύτερα και πιο διάσημα αρχαία δέντρα της Ευρώπης, πέθανε έπειτα από τουλάχιστον 1.000 χρόνια ζωής. Το τεράστιο δέντρο, που βρισκόταν στο δάσος Σέργουντ στο Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, δεν παρήγαγε καθόλου φύλλα φέτος, αφού είχε υποστεί σοβαρό στρες από μια σειρά θερμών και ξηρών καλοκαιριών.

Χιλιάδες επισκέπτες θαύμαζαν κάθε χρόνο τη βελανιδιά, της οποίας η ηλικία, η περίμετρος των 11 μέτρων και η κόμη των 28 μέτρων είχαν γεννήσει αμέτρητους θρύλους. Αν και το δέντρο δεν ήταν κούφιο την εποχή του Ρομπέν των Δασών, η παράδοση αναφέρει ότι προσέφερε καταφύγιο στον θρυλικό παράνομο και την ομάδα του όταν καταδιώκονταν από τον τυραννικό Σερίφη του Νότιγχαμ.

Τον χειμώνα του 2010, όταν το χιόνι κάλυψε το δέντρο, σχηματίστηκε πάνω στον κορμό μια εντυπωσιακά ακριβής εικόνα του μοναχού Φράιερ Τακ. Σε άλλους χειμώνες, ενώ το χιόνι σκέπαζε ολόκληρη την περιοχή, στα κλαδιά του δέντρου δεν εμφανιζόταν καθόλου.

Ωστόσο, τα πρόσφατα καλοκαίρια, αλλά και η ανθρώπινη παρουσία, φαίνεται πως επιτάχυναν το φυσικό τέλος της μακραίωνης ζωής του, όπως αναφέρει ο Guardian. Όπως και άλλες αρχαίες βελανιδιές, το δέντρο είχε υποστεί επανειλημμένα τις συνέπειες της ζέστης και της ξηρασίας που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, ιδιαίτερα κατά τον καύσωνα του Ιουλίου του 2022, όταν η Βρετανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας 40 βαθμών Κελσίου.

Μετά την ανακοίνωση της Βασιλικής Εταιρείας Προστασίας Πτηνών (RSPB), η οποία διαχειρίζεται την προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος του δάσους Σέργουντ, ο Ρομπέν των Δασών έφθασε με ηλεκτρικό βαν για μια αυθόρμητη και ανεπίσημη τελετή αποχαιρετισμού δίπλα στο δέντρο.

Ο Ρόμπερτ Μπράκλεϊ, εκπαιδευτής υπαίθριων δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει παρουσιάσει σε χιλιάδες μαθητές τα μυστικά της Μεγάλης Βελανιδιάς φορώντας αυθεντικές γούνες και κρατώντας ένα λειτουργικό τόξο και βέλη, δήλωσε: «Οι ιστορίες που μας έχει δώσει είναι η κληρονομιά της. Είναι το πιο διάσημο δέντρο στον κόσμο. Ο θρύλος ζει για πάντα. Νιώθω θλίψη, αλλά είναι μια φευγαλέα στιγμή στον χρόνο. Πρέπει να θυμόμαστε πώς ήταν και να το θαυμάζουμε ακόμη και σήμερα».

Επισκέπτες από την Ισπανία, το Σέφιλντ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία στάθηκαν δίπλα στο δέντρο για να αποτίσουν φόρο τιμής. Ο οκτάχρονος Κάρτερ Τζάκσον από το Σέφιλντ είπε: «Είναι γιγαντιαίο. Είναι ένα πραγματικά όμορφο δέντρο και είναι λυπηρό που πέθανε». Ο πατέρας του, Ράιαν Τζάκσον, πρόσθεσε: «Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που πεθαίνει, αλλά ήταν 1.000 ετών, δεν μπορείς να ζήσεις για πάντα».

Η Κίρστι Τσάμπιον από την Αδελαΐδα ανέφερε: «Καημένο δέντρο. Πάντα παρακολουθούσα τον Ρομπέν των Δασών στην τηλεόραση και διάβαζα τα βιβλία. Είναι τόσο λυπηρό που προσπαθήσαμε να το βοηθήσουμε και να το διατηρήσουμε, αλλά πιθανότατα το κάναμε χειρότερο».

Η Αγγλία διαθέτει έναν μοναδικό πλούτο από εξαιρετικά μεγάλες και αρχαίες βελανιδιές. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 114 ζωντανές αρχαίες βελανιδιές με περίμετρο μεγαλύτερη των εννέα μέτρων, τις οποίες οι ειδικοί στην προστασία της φύσης αποκαλούν «οι λευκοί ρινόκεροι του Ηνωμένου Βασιλείου», ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Σκωτίας και της Ουαλίας, υπάρχουν μόλις 98.

Από τότε που η βελανιδιά πήρε το όνομά της προς τιμήν του τοπικού ιστορικού ταγματάρχη Χέιμαν Ρουκ, ο οποίος την περιέγραψε το 1790, προσέλκυε συνεχώς θαυμαστές. Σήμερα την επισκέπτονταν περίπου 350.000 άνθρωποι ετησίως. Παρότι τη δεκαετία του 1970 τοποθετήθηκε προστατευτικό φράγμα, το δέντρο είχε αποδυναμωθεί από την κακή ποιότητα του εδάφους, τη συμπίεση που προκαλούσαν οι επισκέπτες και τον ρόλο που είχε διαδραματίσει το δάσος Σέργουντ ως στρατιωτικό στρατόπεδο κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι καλοπροαίρετες παρεμβάσεις του παρελθόντος δεν συνέβαλαν στη μακροζωία του. Το 1904 τοποθετήθηκαν στηρίγματα και μεταλλικές αλυσίδες για την υποστήριξη των κλαδιών, ενώ τη δεκαετία του 1960 τα κούφια τμήματα του κορμού γέμισαν με σκυρόδεμα. Παράλληλα, τα κλαδιά καλύφθηκαν με μόλυβδο, αργότερα με υαλονήματα και ακόμη και με πυράντοχο χρώμα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα στηρίγματα που διατηρούσαν τα τεράστια κλαδιά στη θέση τους προκαλούσαν επιπλέον καταπόνηση. Αν αφεθούν μόνα τους, τα αρχαία δέντρα αποβάλλουν σταδιακά τα κλαδιά τους και περιορίζονται προς τον κορμό τους, γεγονός που μειώνει τις ανάγκες τους σε νερό και θρεπτικά συστατικά.

Από τότε που η RSPB ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου το 2018 και προχώρησε σε μελέτες και επείγουσες παρεμβάσεις για τη διάσωση του δέντρου, διαπιστώθηκε ότι ο τεράστιος κορμός έχανε νερό, το οποίο διοχετευόταν προς τα εξωτερικά κλαδιά που στηρίζονταν τεχνητά. Η Κλόι Ράιντερ, υπεύθυνη λειτουργίας της περιοχής Σέργουντ για την RSPB, ανέφερε ότι τα στηρίγματα «πιθανότατα επηρέασαν την ικανότητά του να διατηρηθεί στη ζωή», αλλά δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν γιατί το δέντρο θα κατέρρεε. Η ίδια δήλωσε συντετριμμένη από τον θάνατο του δέντρου, το οποίο επισκεπτόταν από παιδί.

«Είναι σπαρακτικό. Ειλικρινά έχω συντριβεί που συνέβη στη διάρκεια της ζωής μου, πόσο μάλλον κατά τη θητεία μου. Σχεδόν φοβόμουν να έρθω και να επιβεβαιώσω ότι δεν είχε φύλλα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα από τα ομορφότερα δέντρα. Το αποκαλούμε ζωντανό μουσείο, γιατί έχει τόσα πολλά να μας διδάξει, τόσο τα καλά όσο και τα κακά», είπε.

Υπόγειες εξετάσεις αποκάλυψαν, σύμφωνα με την Ράιντερ, ένα «στραγγαλισμένο και εξαντλημένο ριζικό σύστημα, πλήρως αποκομμένο από το περιβάλλον του», μέσα σε φτωχό έδαφος χωρίς επαρκή μικροβιακή ζωή. Τα τρία τελευταία χρόνια η RSPB προχώρησε σε ήπια εκσκαφή γύρω από τις ρίζες για να αερίσει και να ενισχύσει το έδαφος. Παρά τα σημάδια ανάκαμψης, η Μεγάλη Βελανιδιά έβγαλε ελάχιστα φύλλα πέρυσι και φέτος δεν παρουσίασε ούτε φύλλα ούτε μπουμπούκια.

Ο Ρεγκ Χάρις, δενδροκόμος που παρακολουθούσε την υγεία του δέντρου τα τελευταία εννέα χρόνια για λογαριασμό της RSPB, τόνισε ότι είναι αδύνατο να αποδοθεί η παρακμή του σε μία μόνο αιτία. Όπως ανέφερε, οι παράγοντες που το επηρέασαν σε βάθος χρόνου ήταν πολλοί, μεταξύ των οποίων τα 200 χρόνια συνεχούς επισκεψιμότητας και συμπίεσης του εδάφους από ανθρώπους και οχήματα, οι αλλαγές στον υδροφόρο ορίζοντα λόγω της εξόρυξης άνθρακα κάτω από την περιοχή και οι σημαντικές μεταβολές του κλίματος, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο 10% της ζωής του.

«Δυστυχώς, φαίνεται πιθανό ότι η έλλειψη καλοκαιρινών βροχοπτώσεων τα τελευταία πέντε χρόνια, σε συνδυασμό με τις πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, συνέβαλαν σημαντικά στην κατάστασή του», σημείωσε.

Παρά το γεγονός ότι το δέντρο είναι πλέον χωρίς φύλλα και χωρίς ζωή, θα παραμείνει όρθιο, καθώς το νεκρό ξύλο του εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία για την άγρια ζωή. Ο ανώτερος σύμβουλος προστασίας του Woodland Trust, Εντ Πάιν, δήλωσε: «Εξακολουθεί να αποτελεί έναν εντελώς αναντικατάστατο βιότοπο. Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα της Ευρώπης και συνεχίζει να προσφέρει πολλά στο οικοσύστημα». Περίπου το ένα τέταρτο όλων των ειδών των δασών εξαρτώνται από το νεκρό ξύλο σε κάποιο στάδιο του κύκλου ζωής τους.

Ο Πάιν τόνισε ακόμη ότι, ενώ έγιναν τα πάντα για να σωθεί η Μεγάλη Βελανιδιά, πολλά άλλα αρχαία δέντρα πεθαίνουν ή καταστρέφονται χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς και κάλεσε την κυβέρνηση να θεσπίσει ειδική προστασία. «Χάνουμε ένα τέτοιο δέντρο κάθε χρόνο. Δεν διαθέτουν ειδική νομική προστασία και τα χάνουμε επειδή δεν αποτιμάται σωστά η αξία τους», υπογράμμισε.