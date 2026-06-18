Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο μιας γνωστής ευεργέτιδας των τεχνών και του συζύγου της, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους στην Καλιφόρνια. Η Judith Sheldon, κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη William Wyler, και ο σύζυγός της Wylie Sheldon εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους το βράδυ της Δευτέρας μέσα σε ένα κόκκινο Jeep Compass, σταθμευμένο στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου Interstate 5, κοντά στην πόλη Redding.

Σύμφωνα με την τροχαία της Καλιφόρνιας, η Judith βρισκόταν στη θέση του οδηγού και ο σύζυγός της στη θέση του συνοδηγού ενώ η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμμένη. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο, και οι δύο διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκροί, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα ακριβή αίτια θανάτου και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι θάνατοι ενδέχεται να σχετίζονται με κάποιο ιατρικό περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι οι ακραίες θερμοκρασίες που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην περιοχή ίσως να έπαιξαν κάποιο ρόλο, καθώς είχε εκδοθεί προειδοποίηση καύσωνα και ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει οποιαδήποτε σύνδεση με τις καιρικές συνθήκες.

Wealthy San Francisco arts donors found dead in running car near Redding https://t.co/LYwkHnuqG4 pic.twitter.com/KzKX5HwZR2 — California Post (@californiapost) June 17, 2026

Η Judith Sheldon ήταν ιδιαίτερα γνωστή στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Σαν Φρανσίσκο και είχε σημαντική παρουσία σε πολιτιστικούς οργανισμούς της πόλης. Υπήρξε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του San Francisco Silent Film Festival, που είναι αφιερωμένο στη διατήρηση και προβολή του βωβού κινηματογράφου, ενώ συμμετείχε ενεργά σε εκδηλώσεις και φιλανθρωπικές δράσεις για την υποστήριξη των τεχνών.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Anita Monga, δήλωσε συντετριμμένη από την είδηση. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Η Judy και ο Wylie ήταν πολύ αγαπητοί σε όλους μας, πάντα υποστηρικτικοί και με θετική παρουσία σε κάθε εκδήλωση», ανέφερε. Η ίδια η Judith είχε εμφανιστεί σε ορισμένες τηλεοπτικές παραγωγές τη δεκαετία του 1950, όμως έγινε περισσότερο γνωστή για τη δράση της στον χώρο του πολιτισμού.

Ο πατέρας της, ο θρυλικός σκηνοθέτης William Wyler, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του Χόλιγουντ. Κέρδισε τρία Όσκαρ σκηνοθεσίας και υπήρξε δημιουργός κλασικών ταινιών όπως “Τα Καλύτερα χρόνια της ζωής μας” και τα “Ανεμοδαρμένα Ύψη”.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τον θάνατο του ζευγαριού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους.