Οι καναδικές αρχές ασφαλείας δημοσίευσαν μια καταδικαστική έκθεση σχετικά με το καταστροφικό τελευταίο ταξίδι του υποβρυχίου «Titan», διαπιστώνοντας ότι η αμερικανική εταιρεία που διοργάνωσε την αποστολή παρασύρθηκε από την «ομαδική σκέψη» και την «προκατάληψη επιβεβαίωσης» και δεν κατάφερε να αντιληφθεί τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετώπιζε το σκάφος της, το οποίο ήταν σε μεγάλο βαθμό μη δοκιμασμένο.

Το υποβρύχιο μήκους 6,7 μέτρων, κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, καταδύθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό τον Ιούνιο του 2023 με προορισμό το ναυάγιο του Τιτανικού. Ωστόσο, σχεδόν δύο ώρες μετά την αναχώρησή του με πέντε επιβαίνοντες, οι επικοινωνίες διακόπηκαν. Η εξαφάνιση του σκάφους προκάλεσε μια μεγάλη διεθνή επιχείρηση αναζήτησης, με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κινητοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Η OceanGate πραγματοποιούσε αποστολές προς τον τόπο όπου βρίσκεται ο Τιτανικός, ο οποίος προσέκρουσε σε παγόβουνο το 1912 και βυθίστηκε, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 1.500 ανθρώπων από τους περίπου 2.200 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Στο υποβρύχιο επέβαιναν ο 58χρονος Βρετανός εξερευνητής και πιλότος, Χάμις Χάρντινγκ, ο 48χρονος Βρετανοπακιστανός επιχειρηματίας, Σαχζάντα Νταούντ, και ο 19χρονος γιος του, Σουλεμάν Νταούντ, ο ειδικός στις καταδύσεις μεγάλου βάθους, πιλότος υποβρυχίων, πρώην διοικητής του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και κορυφαίος γνώστης του ναυαγίου του Τιτανικού, Πολ-Ανρί Ναργκολέ, καθώς και ο ιδρυτής της OceanGate, Στόκτον Ρας.

Μέσα σε λίγες ημέρες οι ερευνητές εντόπισαν τα συντρίμμια του σκάφους περίπου 640 χιλιόμετρα από τις ακτές της Νέας Γης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, όταν το υποβρύχιο υπέστη καταστροφική κατάρρευση κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, το Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά (TSB) αναφέρει ότι πολλαπλές αστοχίες στον σχεδιασμό του υποβρυχίου, αλλά και στη συνολική εταιρική κουλτούρα της OceanGate, αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες της τραγωδίας.

Η εταιρεία παρουσίαζε τον εαυτό της ως μια φιλόδοξη επιχείρηση υποθαλάσσιων εξερευνήσεων που είχε πρωτοπορήσει με την ανάπτυξη ενός υποβρυχίου από ανθρακονήματα για αποστολές σε μεγάλα βάθη. Οι επιθεωρητές σημείωσαν ότι δεν υπήρχε προηγούμενο για κατάδυση επανδρωμένου υποβρυχίου από ανθρακονήματα σε τέτοια βάθη και ότι η εταιρεία αναγνώριζε τόσο εσωτερικά όσο και δημόσια ότι οι δραστηριότητές της ενείχαν κινδύνους.

Η εταιρεία με έδρα την πολιτεία της Ουάσινγκτον κατασκεύασε δύο μοντέλα του Titan σε κλίμακα ενός τρίτου, προκειμένου να δοκιμάσει τη συμπεριφορά τους υπό πίεση. Πραγματοποιήθηκαν έξι δοκιμές, όμως και τα δύο μοντέλα παρουσίασαν αστοχίες σε βάθη μικρότερα από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού, σύμφωνα με τον Guardian.

Στη συνέχεια η OceanGate τροποποίησε τον σχεδιασμό και τη διαδικασία κατασκευής για να περιορίσει την κυμάτωση των στρώσεων ανθρακονημάτων, ένα φαινόμενο που μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά την αντοχή του υλικού. Ωστόσο, χωρίς να το γνωρίζει η εταιρεία, ο κύλινδρος από ανθρακονήματα του Titan υπέστη συσσωρευμένες φθορές κάθε φορά που εκτιθέμενος στις ακραίες πιέσεις πραγματοποιούσε καταδύσεις σε μεγάλα βάθη.

Σύμφωνα με τους επιθεωρητές, η συνήθης μηχανική πρακτική επιβάλλει την υποβολή μοντέλων πλήρους κλίμακας σε πολύ μεγάλο αριθμό δοκιμαστικών κύκλων, που μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες. Αντίθετα, η OceanGate πραγματοποίησε σχετικά περιορισμένες δοκιμές στο τελικό σκάφος. Αν και έγιναν δοκιμές σε πιέσεις αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από εκείνες στο βάθος του Τιτανικού, δεν ακολούθησε περαιτέρω ανάλυση, ώστε να καθοριστεί αν και πότε θα μπορούσε να αστοχήσει το κύτος μετά από επαναλαμβανόμενη χρήση. Έτσι, παρέμενε άγνωστος ο αριθμός των κύκλων ακραίας πίεσης που μπορούσε να αντέξει το υποβρύχιο.

Η έκθεση σημειώνει ότι στον συμβατικό σχεδιασμό υποβρυχίων χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά και σχήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας σε μεγάλα βάθη. Χαρακτηρίζει τον σχεδιασμό του Titan ως «καινοτόμο» και διαπιστώνει ότι η κατασκευή και οι δοκιμές του δεν ακολούθησαν τις καθιερωμένες πρακτικές μηχανικής. Οι επιθεωρητές εξέτασαν αποκόμματα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το κύτος και διαπίστωσαν δομικά ελαττώματα που αποδυνάμωναν την ακεραιότητα του σκάφους.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες το Titan ενδέχεται να υπέστη ζημιές. Μεταξύ αυτών ήταν η σύγκρουσή του με την πλώρη του Τιτανικού το 2022, καθώς και ένας δυνατός κρότος που ακούστηκε κατά την ανάδυση από άλλη κατάδυση λίγες ημέρες αργότερα. Επιπλέον, το υποβρύχιο παρέμεινε εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες για σχεδόν έναν χρόνο, μεταξύ 2022 και 2023.

«Κάθε φορά που μια κατασκευή υποβάλλεται σε πίεση, μπορεί να συσσωρεύονται μικρές ζημιές. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκείται, τόσο ταχύτερα συσσωρεύονται αυτές οι φθορές», αναφέρεται στην έκθεση.

Παρότι το υποβρύχιο ολοκλήρωσε επιτυχώς 13 καταδύσεις, οι αθροιστικές αδυναμίες των υλικών αποδείχτηκαν μοιραίες στη 14η αποστολή. Αν και δεν ανακτήθηκαν όλα τα συντρίμμια, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αστοχία του κύτους σημειώθηκε 5,397 δευτερόλεπτα μετά την αποστολή γραπτού μηνύματος από το πλήρωμα, σε βάθος μεγαλύτερο των 3.000 μέτρων.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ακουστικό σύστημα παρακολούθησης που είχε σχεδιαστεί για να προειδοποιεί για επικείμενη αστοχία της κατασκευής δεν είχε δοκιμαστεί επαρκώς, ώστε να αποδειχτεί ότι μπορούσε να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση και, όταν σημειώθηκε η καταστροφή, δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν.

Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι η εταιρική κουλτούρα της OceanGate χαρακτηριζόταν από κλειστό τρόπο σκέψης, πίεση για ομοφωνία και υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της ομάδας, στοιχεία που αύξησαν τον βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας.

Η έκθεση αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας, εργαζόμενοι με εξειδικευμένες γνώσεις είτε αποχώρησαν είτε απολύθηκαν αφού εξέφρασαν ανησυχίες για θέματα ασφαλείας ή διατύπωσαν διαφορετικές απόψεις από εκείνες του διευθύνοντος συμβούλου. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η επιβεβαιωτική προκατάληψη επηρέαζε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση κινδύνων σε ό,τι αφορά τη δομική ακεραιότητα και τη διάρκεια ζωής του κύτους πίεσης του Titan.

Τον Ιούλιο του 2023, η OceanGate δημοσίευσε μια μονοσέλιδη ανακοίνωση στον ιστότοπό της, γνωστοποιώντας ότι είχε διακόψει «όλες τις εξερευνητικές και εμπορικές δραστηριότητες».

Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν επίσης ότι ο τομέας των υποβρυχίων παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκώς ρυθμισμένος και ότι δεν υπήρχαν εξωτερικοί έλεγχοι στις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων της OceanGate από τις ρυθμιστικές αρχές των χωρών όπου δραστηριοποιούνταν, ούτε εποπτεία από οργανισμό ταξινόμησης.

Λόγω της περιορισμένης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Transport Canada και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, οι καναδικές αρχές συχνά δεν διέθεταν κρίσιμα στοιχεία για το Titan. Σε μία περίπτωση, το υπουργείο Αλιείας και Ωκεανών συμμετείχε σε αποστολή της OceanGate το 2021 και διαπίστωσε ότι το υποβρύχιο δεν είχε εγκριθεί ή πιστοποιηθεί από καμία ρυθμιστική Αρχή, είχε κατασκευαστεί από υλικό που δεν χρησιμοποιείται ευρέως σε επανδρωμένα υποβρύχια και η εταιρεία δεν διέθετε ασφαλιστική κάλυψη.

Το Transport Canada προειδοποίησε ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής υπάρχει κίνδυνος σκάφη και πληρώματα να συνεχίσουν να επιχειρούν χωρίς τις ελάχιστες δικλείδες ασφαλείας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνθήκες και θανατηφόρα δυστυχήματα.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών του Καναδά, Γιοάν Μαριέ, δήλωσε: «Ζητάμε εδώ και χρόνια ισχυρότερη ρυθμιστική εποπτεία στον ναυτιλιακό τομέα. Οι ζωές βρίσκονται σε κίνδυνο, όταν τα κενά ασφαλείας παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση».