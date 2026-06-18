Μια 30χρονη γυναίκα που αυτοπροσδιορίζεται ως «θεά της φωτιάς» βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες στις ΗΠΑ, καθώς φέρεται να πυρπόλησε αυτοκίνητο μέσα στο οποίο κοιμόντουσαν δύο άνθρωποι, έπειτα από καβγά για φαρμακευτικά χάπια, προσπαθώντας να τους κάψει ζωντανούς.

Η Nicole Najlis συνελήφθη στην Καλιφόρνια και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρησμό μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης φορτηγών στην περιοχή Hesperia. Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν δύο οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ μάρτυρες υπέδειξαν αμέσως τη Najlis ως το άτομο που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά.

Το βασικό θύμα είναι ο James Bahr, επαγγελματίας πυροτεχνουργός από το Λας Βέγκας. Σύμφωνα με τον Bahr, η Najlis αντιμετώπιζε σοβαρά προσωπικά προβλήματα, καθώς ήταν άστεγη και είχε μόλις απομακρυνθεί από μια κακοποιητική σχέση. Αφού δεν μπορούσε πλέον να μείνει στο σπίτι φίλου της που τη φιλοξενούσε, εκείνος αποφάσισε να τη βοηθήσει και της επέτρεψε να ακολουθήσει την παρέα στο ταξίδι προς το φεστιβάλ, μια απόφαση που, όπως παραδέχεται σήμερα, μετάνιωσε πικρά.

Η παρέα είχε ταξιδέψει σε μουσικό φεστιβάλ κοντά στο Σαν Ντιέγκο και επέστρεφε προς το Λας Βέγκας όταν ξέσπασε ο καβγάς. Ο Bahr υποστηρίζει ότι η 30χρονη άρχισε να του ζητά επίμονα συνταγογραφημένα χάπια Xanax και εξοργίστηκε όταν εκείνος αρνήθηκε να της τα δώσει. «Συνέχιζε να με πιέζει να της δώσω το Xanax μου και δεν δεχόμουν», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κατάσταση έγινε επικίνδυνη όταν η γυναίκα τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά τον έλεγχο του οχήματος και να αναγκαστεί να σταματήσει σε πρατήριο καυσίμων. Όταν της ζήτησε να κατέβει από το αυτοκίνητο και άρχισε να βγάζει τα πράγματά της, παρατήρησε ότι εκείνη μετακινούσε αντικείμενα στο εσωτερικό του οχήματος. «Ξαφνικά μύρισα βενζίνη. Τη στιγμή που ρώτησα τι συμβαίνει, πέταξε ένα αναμμένο σπίρτο και το αυτοκίνητο πήρε φωτιά», ισχυρίζεται.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο όχημα κοιμόντουσαν εκείνη τη στιγμή δύο ακόμα άτομα, τα οποία ξύπνησαν από τις φλόγες και κατάφεραν να διαφύγουν λίγα δευτερόλεπτα προτού η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο Bahr αποκάλυψε επίσης ότι στο αυτοκίνητο υπήρχαν φιάλες προπανίου και εξειδικευμένος εξοπλισμός πυροτεχνημάτων που χρησιμοποιούσε επαγγελματικά. Μία από τις φιάλες εξερράγη περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για όσους βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, κανείς δεν τραυματίστηκε. Το όχημα όμως καταστράφηκε ολοσχερώς, μαζί με επαγγελματικό εξοπλισμό, εργαλεία και προσωπικά αντικείμενα. «Είχα αγοράσει το αυτοκίνητο μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη», δήλωσε ο ιδιοκτήτης, εκτιμώντας τη συνολική ζημιά σε περίπου 12.000 δολάρια.

Η Najlis, γνωστή στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Cosmic Nymph», είχε χτίσει την εικόνα της γύρω από παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα με φωτιά, γεγονός που οδήγησε αρκετούς χρήστες των κοινωνικών δικτύων να τη χαρακτηρίσουν ειρωνικά «θεά της φωτιάς».

Σύμφωνα με δικαστικά και αστυνομικά αρχεία, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές σε υποθέσεις που περιλάμβαναν καταγγελίες για επιθετική συμπεριφορά, διατάραξη της τάξης και τροχαίες παραβάσεις.

Η εγγύησή της ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο. Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας αν η φωτιά τέθηκε σκόπιμα με πρόθεση να βλάψει όσους βρίσκονταν μέσα στο όχημα.