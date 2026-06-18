Ένα κοπάδι προβάτων που έχει μεταφερθεί εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια στο κοιμητήριο Mount Road στο Σεντ Άσαφ της Βόρειας Ουαλίας για να διατηρεί τον χώρο περιποιημένο, βρίσκεται στο επίκεντρο παραπόνων από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα ζώα έχουν γίνει επιθετικά απέναντι σε όσους επισκέπτονται τους τάφους των αγαπημένων τους.

Μία γυναίκα υποστήριξε ότι τα πρόβατα προσπάθησαν να «χτυπήσουν με το κεφάλι και να εμβολίσουν» φίλους και μέλη της οικογένειάς της. Όπως ανέφερε, τα ζώα «κλωτσούσαν με τα πίσω πόδια» και «δεν ήταν καθόλου τα “φιλικά” πρόβατα που γνωρίζουμε, δυστυχώς». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αν η μητέρα μου ή οι φίλοι μας περπατούσαν με μικρά παιδιά και τα σκυλιά τους, θα μπορούσε να ήταν αρκετά επικίνδυνο και η ιστορία θα ήταν εντελώς διαφορετική».

Ο συντονιστής του κοιμητηρίου, Ντάνκαν Κάμερον, παραδέχθηκε ότι τα πρόβατα μπορεί να είναι «λίγο υπερβολικά κοντά στους ανθρώπους», καθώς αναζητούν τροφή, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελούν πραγματική απειλή. Όπως εξήγησε, «αν τα πρόβατα σας ενοχλούν, μείνετε ακίνητοι, χτυπήστε παλαμάκια και φωνάξτε τους. Θα σας αφήσουν σύντομα ήσυχους».

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα ζώα είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία και έχουν συνηθίσει να θεωρούν ότι κάθε επισκέπτης που περνά από το κοιμητήριο έχει τροφή για εκείνα. Πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για μεγαλόσωμα πρόβατα, τα οποία δεν έχουν ποτέ καθοδηγηθεί από σκύλους και, ως εκ τούτου, δεν φοβούνται καθόλου τα κατοικίδια που συνοδεύουν τους επισκέπτες.

Σύμφωνα με τον Ντάνκαν Κάμερον, ορισμένοι άνθρωποι συνηθίζουν να ταΐζουν τα πρόβατα, κάτι που, όπως σημείωσε, δεν είναι απαραίτητο κατά τους θερινούς μήνες και έχει ως αποτέλεσμα τα ζώα να περιμένουν ότι και ο επόμενος επισκέπτης θα τους προσφέρει τροφή. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα πρόβατα «υπέροχα», επισημαίνοντας ότι προσφέρουν σημαντικό έργο στη συντήρηση του κοιμητηρίου. Όπως είπε, το μόνο ζήτημα που υπάρχει αυτή την περίοδο είναι αν υπάρχει αρκετό γρασίδι για να τραφούν, καθώς οι ξηρές καιρικές συνθήκες του Μαΐου έχουν επιβραδύνει την ανάπτυξή του.

Μιλώντας στο BBC, ο Ντάνκαν Κάμερον αποκάλυψε ότι η εκκλησία που διαχειρίζεται το κοιμητήριο είχε αρχικά σχεδιάσει να απομακρύνει τα πρόβατα μέσα στους επόμενους μήνες, όμως η πρόθεση αυτή συνάντησε έντονες αντιδράσεις και μεγάλη υποστήριξη προς τα ζώα.

Οι υποστηρικτές του κοπαδιού υποστηρίζουν ότι τα πρόβατα είναι ιδιαίτερα αγαπητά στην τοπική κοινωνία και ότι η παρουσία τους λειτουργεί καθησυχαστικά για παιδιά και ηλικιωμένους. Ένας κάτοικος έγραψε σε ανάρτησή του σε ομάδα του Facebook: «Μην τα πουλήσετε. Ο γιος μου τα λατρεύει». Ένας ακόμη κάτοικος ανέφερε: «Αφήστε τα πρόβατα ήσυχα. Περνάω μέσα από το κοιμητήριο δύο φορές την ημέρα και δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα… είναι όλα υπέροχα».

Ο Ντάνκαν Κάμερον εξήγησε ότι στο κοιμητήριο υπάρχουν περίπου 700 τάφοι και ότι χωρίς τη βοήθεια των προβάτων η συντήρηση του χώρου θα ήταν «αδύνατη να διαχειριστεί». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αντί να χτυπάμε τα χλοοκοπτικά μας πάνω στις ταφόπλακες, τα πρόβατα τσιμπολογούν γύρω τους με τόσο τακτικό τρόπο».