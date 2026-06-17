Στη σύλληψη ενός καθηγητή και διευθυντή σχολικής φιλαρμονικής προχώρησαν οι αρχές του Νιου Τζέρσεϊ τη Δευτέρα, με την κατηγορία ότι κακοποιούσε σεξουαλικά μαθήτρια, ηλικίας μόλις 13 ετών.

Πρόκειται για τον 37χρονο Ντάνιελ Μπέρμπανκ, εκπαιδευτικό και διευθυντή της φιλαρμονικής του Γυμνασίου του Μπλούμφιλντ, καθώς και βοηθό διευθυντή της φιλαρμονικής του αντίστοιχου Λυκείου. Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Έσεξ, ο Μπέρμπανκ συνελήφθη την Παρασκευή, κατηγορούμενος για τη δημιουργία μιας κακοποιητικής σχέσης με τη μαθήτρια, η οποία ξεκίνησε όταν εκείνη φοιτούσε ακόμα στο γυμνάσιο.

Ο Μπέρμπανκ, κάτοικος της περιοχής Μονρόε, φέρεται να συνέχισε την κακοποίηση του θύματος και κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο λύκειο, ενώ σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι πράξεις κακοποίησης ξεπερνούν τις 40 φορές.

Η αντίδραση της σχολικής κοινότητας

Ο Επιθεωρητής των σχολείων της περιοχής, Σαλβατόρε Γκονσάλβες, ενημέρωσε τους γονείς με σχετική επιστολή το βράδυ της Δευτέρας: «Η Σχολική Περιφέρεια του Μπλούμφιλντ είναι ενήμερη για περιστατικό που αφορά υπάλληλό της και το οποίο οδήγησε στην παρέμβαση των διωκτικών αρχών. Ο εν λόγω υπάλληλος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών μας παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά μας. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα βρίσκονται στη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης».

Ο Γκονσάλβες συμπλήρωσε πως, δεδομένου ότι πρόκειται για εν εξελίξει έρευνα και απόρρητο προσωπικό ζήτημα, η διεύθυνση της περιφέρειας δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις στην παρούσα φάση.

Βαρύτατο κατηγορητήριο

Ο 37χρονος εκπαιδευτικός βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει:

Σεξουαλική επίθεση / κακοποίηση

Απόπειρα διακεκριμένης σεξουαλικής επίθεσης

Γενετήσια επαφή

Παράνομη κατακράτηση

Θέση σε κίνδυνο της ευημερίας ανηλίκου

Αποπλάνηση/προσέλκυση παιδιού με δόλο

Ο συνήγορος του Μπέρμπανκ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα των μέσων ενημέρωσης για κάποιο σχόλιο.

Σκιές του παρελθόντος στο ίδιο σχολικό συγκρότημα

Το περιστατικό αυτό ξυπνά μνήμες από μια παλαιότερη υπόθεση που είχε συγκλονίσει την ίδια σχολική περιφέρεια. Ο Λίο Α. Ντόναλντσον, πρώην καθηγητής λυκείου και προπονητής στίβου στο Μπλούμφιλντ, είχε δηλώσει ένοχος για τη σεξουαλική κακοποίηση δύο αγοριών μαθητών και καταδικάστηκε το 2018 σε κάθειρξη επτά ετών.