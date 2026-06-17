Ένα ζευγάρι Βρετανών συνταξιούχων που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος κοντά στο οποίο ρωσικό πολεμικό άνοιξε προειδοποιητικά πυρά στη Μάγχη περιέγραψε στο BBC μια εμπειρία που χαρακτήρισε «σουρεαλιστική».

Η Τζέιν και ο Άλαν Κέλβι έπλεαν το πρωί της Τρίτης περίπου 23 μίλια ανοιχτά της νήσου Γουάιτ, όταν βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση με τη ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, το πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά προς την πορεία του σκάφους με βρετανική σημαία, σε ένα περιστατικό που χαρακτήρισε «μεμονωμένο».

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε κινηθεί σε «επικίνδυνη προσέγγιση» προς τη φρεγάτα. Το ζευγάρι ωστόσο ανέφερε ότι δεν βρίσκονταν σε τροχιά σύγκρουσης.

“We were definitely not on a collision course.”



“We were going to miss them.”



British couple Jane and Alan Kelvey detail their experience when their yacht had warning shots fired near it by a Russian warship in the English Channel.#Newsnight pic.twitter.com/nMUZnU4jie — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) June 16, 2026

Η στιγμή της επαφής με τη φρεγάτα

Περιγράφοντας το συμβάν, η Τζέιν Κέλβι είπε ότι η φρεγάτα εξέπεμψε αρχικά πέντε ηχητικές εκρήξεις με τη σειρήνα της, ένδειξη όπως εξήγησε ότι «μας βλέπετε;».

Όπως ανέφερε, το πλήρωμα του ιστιοπλοϊκού άλλαξε ελαφρώς πορεία για να δείξει ότι είχε αντιληφθεί το πολεμικό πλοίο, όμως λίγο αργότερα ακολούθησαν νέες ηχητικές προειδοποιήσεις και στη συνέχεια ρίψεις μικρών όπλων στον αέρα.

Η ίδια σημείωσε ότι τα πυρά δεν είχαν στόχο το σκάφος, αλλά επρόκειτο για προειδοποιητικά πυρά που κατευθύνθηκαν στον αέρα.

Οι αντικρουόμενες αναφορές

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε πλησιάσει με επικίνδυνο τρόπο τη φρεγάτα, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμα της Admiral Grigorovich επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου και έριξε προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν προχωρήσει σε πυρά προειδοποιητικού χαρακτήρα με τυφέκια.

Το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε επίσης ότι το πλήρωμα ενήργησε σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι, μετά από προσπάθειες επικοινωνίας με βρετανικό σκάφος στη Μάγχη, η ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά, τα οποία δεν στόχευαν το σκάφος και είχαν σκοπό την αποτροπή πιθανής σύγκρουσης.

Η Τζέιν Κέλβι επέμεινε ότι το σκάφος τους, το Bright Future, δεν κινούνταν σε τροχιά σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι το περιστατικό δεν είχε γίνει αντιληπτό ως κάτι σοβαρό μέχρι τη στιγμή που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Χαρακτήρισε την ενέργεια «εντελώς περιττή» και ανέφερε ότι δήλωσε το συμβάν ως κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, εκτός βρετανικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, το σκάφος είχε αναφέρει ότι τα πυρά ρίχθηκαν από απόσταση περίπου 500 γυαρδών.

Το BBC σημειώνει ότι το ιστιοπλοϊκό, χωρίς μηχανή, φέρεται να είχε παρασυρθεί προς τη φρεγάτα σε συνθήκες ομίχλης.

Οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι το ρωσικό πλοίο πιθανόν επιχείρησε να σηματοδοτήσει ότι το σκάφος είχε χάσει πρόωση και ήταν δυσκολότερο να ελεγχθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο προσέγγισης.

Στην περιοχή στάλθηκε περιπολικό σκάφος του HMS Tyne για έλεγχο της κατάστασης και ενημέρωση για την ασφάλεια του πληρώματος.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μάγχη, ενώ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας το χαρακτήρισε ανεξάρτητο και μη συνδεδεμένο με άλλες πρόσφατες επιχειρήσεις κατά ρωσικών πλοίων στην περιοχή.