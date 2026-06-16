Η επιστήμη συνδέεται συνήθως με τη λογική, τα αποδεικτικά στοιχεία και την ανακάλυψη. Ωστόσο, ορισμένοι από τους σημαντικότερους επιστημονικούς και ιατρικούς χώρους στον κόσμο έχουν αποκτήσει τη δική τους φήμη μέσα από ιστορίες για φαντάσματα, θεωρίες συνωμοσίας και παραφυσικούς θρύλους. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι αφηγήσεις γεννήθηκαν από τραγωδίες, απομόνωση ή παρερμηνευμένη επιστημονική έρευνα και όχι από οτιδήποτε υπερφυσικό.

Οι επτά τοποθεσίες τις οποίες παρουσιάζει το interestingengineering βρίσκονται στο ιδιαίτερο σημείο όπου συναντώνται η επιστήμη και η λαογραφία.

CERN, Ελβετία – Γαλλία

Έδρα του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron Collider), το CERN αποτελεί ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας σωματιδιακής φυσικής παγκοσμίως. Παρά το αδιαμφισβήτητο επιστημονικό του κύρος, η εγκατάσταση έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Οι φήμες που συνέδεαν το CERN με πύλες προς άλλες διαστάσεις, εναλλακτικά σύμπαντα και αποκρυφιστικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν το 2016, όταν ένα βίντεο-φάρσα που γυρίστηκε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού φαινόταν να δείχνει μια τελετουργική ανθρωποθυσία κοντά στο άγαλμα του Σίβα. Το CERN διευκρίνισε αργότερα ότι το βίντεο ήταν μια μη εξουσιοδοτημένη φάρσα και ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό προστέθηκε σε χρόνια εικασιών γύρω από τα πειράματα του επιταχυντή, καθιστώντας το CERN μία από τις ελάχιστες σύγχρονες ερευνητικές εγκαταστάσεις που απέκτησαν παραφυσική φήμη, παρά την απουσία αποδείξεων που να υποστηρίζουν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Σανατόριο Γουέιβερλι Χιλς, Ηνωμένες Πολιτείες

Το Σανατόριο Γουέιβερλι Χιλς στο Κεντάκι άνοιξε το 1910 για τη θεραπεία ασθενών με φυματίωση, κατά τη διάρκεια μίας από τις φονικότερες κρίσεις δημόσιας υγείας των αρχών του 20ού αιώνα.

Η εγκατάσταση έγινε γνωστή τόσο για τις προηγμένες θεραπευτικές μεθόδους της όσο και για τη λεγόμενη «σήραγγα μεταφοράς νεκρών», έναν διάδρομο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των νεκρών μακριά από τους υπόλοιπους ασθενείς. Δεκαετίες μετά το κλείσιμο του νοσοκομείου, ιστορίες για εμφανίσεις φαντασμάτων, σκιώδεις μορφές και ανεξήγητες φωνές το μετέτρεψαν σε έναν από τους πιο διάσημους στοιχειωμένους χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είτε οι ιστορίες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είτε όχι, η πραγματική ιστορία του χώρου είναι αρκετά σκοτεινή. Χιλιάδες ασθενείς πέρασαν από το σανατόριο πριν τα αντιβιοτικά μειώσουν δραστικά τους θανάτους από φυματίωση.

Νησί Ποβέλια, Ιταλία

Το νησί Ποβέλια, που βρίσκεται στη Λιμνοθάλασσα της Βενετίας, χρησιμοποιήθηκε ως σταθμός καραντίνας κατά τη διάρκεια επιδημιών πανώλης από τον 18ο αιώνα.

Πλοία που έφθαναν στη Βενετία με ύποπτα κρούσματα λοιμώξεων απομονώνονταν εκεί και με την πάροδο του χρόνου το νησί συνδέθηκε με ασθένειες, θανάτους και μαζικές ταφές. Αργότερα, τμήματα του νησιού φιλοξένησαν ψυχιατρική εγκατάσταση προτού εγκαταλειφθούν.

Σήμερα, η Ποβέλια περιγράφεται συχνά ως ένα από τα πιο στοιχειωμένα νησιά στον κόσμο. Τοπικοί θρύλοι κάνουν λόγο για ανήσυχα πνεύματα, μυστηριώδεις φωνές και υπερφυσική δραστηριότητα, αν και πολλοί από αυτούς τους ισχυρισμούς είναι αδύνατο να επαληθευτούν. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι η ιστορία του νησιού αντανακλά αιώνες προσπαθειών δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια ορισμένων από τις πιο θανατηφόρες επιδημίες της Ευρώπης.

Ψυχιατρικό Άσυλο Τρανς-Αλεγκένι, Ηνωμένες Πολιτείες

Το Ψυχιατρικό Άσυλο Τρανς-Αλεγκένι ολοκληρώθηκε τον 19ο αιώνα και σχεδιάστηκε σύμφωνα με το Σχέδιο Κέρκμπραϊντ, μια αρχιτεκτονική προσέγγιση που άσκησε σημαντική επιρροή στη θεραπεία ψυχικών ασθενειών.

Στο απόγειο της λειτουργίας του, το ίδρυμα φιλοξενούσε χιλιάδες ασθενείς, αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα για την οποία είχε σχεδιαστεί. Αναφορές για υπερπληθυσμό, κακές συνθήκες διαβίωσης και αμφιλεγόμενες θεραπείες αποτέλεσαν μέρος της ιστορίας του.

Σήμερα, το τεράστιο συγκρότημα προσελκύει ερευνητές παραφυσικών φαινομένων που αναφέρουν εμφανίσεις, φωνές και άλλα ανεξήγητα περιστατικά. Παρότι οι ιστορίες φαντασμάτων κυριαρχούν στη λαϊκή κουλτούρα, ο χώρος προσφέρει επίσης μια εικόνα της εξελισσόμενης ιστορίας της ψυχικής υγείας και της ιδρυματικής ιατρικής.

Κρατική Σχολή και Νοσοκομείο Πένχερστ, Ηνωμένες Πολιτείες

Το Πένχερστ ιδρύθηκε στην Πενσιλβάνια με σκοπό τη φροντίδα ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, έρευνες αποκάλυψαν σοβαρό υπερπληθυσμό και προβληματικές συνθήκες στο εσωτερικό του ιδρύματος.

Μετά το κλείσιμό του, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια έγιναν επίκεντρο ιστοριών για φαντάσματα και τηλεοπτικών εκπομπών με θέμα το παραφυσικό. Αναφορές για παράξενους ήχους, εμφανίσεις και ανεξήγητες συναντήσεις εξακολουθούν να προσελκύουν επισκέπτες.

Η στοιχειωμένη φήμη του χώρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεκμηριωμένη ιστορία του. Για πολλούς ιστορικούς, το Πένχερστ αποτελεί υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία αντιμετώπιζε στο παρελθόν τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρίες και του πώς αυτά τα συστήματα συχνά αποτύγχαναν να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι βοηθούσαν.

Μπέελιτς-Χάιλστετεν, Γερμανία

Το εκτεταμένο αυτό νοσοκομειακό συγκρότημα κοντά στο Βερολίνο άνοιξε στα τέλη του 19ου αιώνα ως κέντρο θεραπείας της φυματίωσης και αργότερα χρησιμοποιήθηκε για τη νοσηλεία τραυματισμένων στρατιωτών κατά τη διάρκεια και των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Η τεράστια εγκατάσταση, περιτριγυρισμένη από δάση και σταδιακά ανακαταλαμβανόμενη από τη φύση, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εγκαταλελειμμένες ιατρικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης. Οι φθαρμένοι διάδρομοι και τα χειρουργεία της έχουν εμπνεύσει αμέτρητους αστικούς θρύλους, ιστορίες φαντασμάτων και έρευνες για παραφυσικά φαινόμενα.

Σήμερα, τμήματα του χώρου έχουν αποκατασταθεί και είναι ανοιχτά στους επισκέπτες, ωστόσο η ανατριχιαστική εικόνα του εξακολουθεί να τροφοδοτεί εικασίες για το τι μπορεί να παραμένει μέσα στους τοίχους του.

Ραντάρ Ντούγκα («Ο Ρωσικός Δρυοκολάπτης»), Ουκρανία

Κρυμμένη μέσα στα δάση κοντά στο Τσερνόμπιλ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες κατασκευές ραντάρ που δημιουργήθηκαν ποτέ. Γνωστή ως Ντούγκα, η σοβιετική εγκατάσταση αποτελούσε μέρος ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης υπεράνω του ορίζοντα, σχεδιασμένου να ανιχνεύει εισερχόμενους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η τεράστια συστοιχία κεραιών, μήκους εκατοντάδων μέτρων και ύψους περίπου 150 μέτρων, εξέπεμπε ένα χαρακτηριστικό επαναλαμβανόμενο σήμα που γινόταν αντιληπτό από ραδιοερασιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ 1976 και 1989.

Ο μυστηριώδης αυτός ήχος χάρισε στο σύστημα το προσωνύμιο «Ο Ρωσικός Δρυοκολάπτης». Επειδή οι σοβιετικές αρχές δεν εξήγησαν ποτέ δημόσια το σήμα, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες θεωρίες. Ραδιοερασιτέχνες και υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας υπέθεσαν ότι επρόκειτο για τεχνολογίες ελέγχου του καιρού, πειράματα ελέγχου του νου ή άλλες μυστικές στρατιωτικές εφαρμογές.

Παρότι ο πραγματικός σκοπός του ραντάρ έγινε αργότερα γνωστός, η εγκαταλελειμμένη κατασκευή, η τοποθεσία της κοντά στο Τσερνόμπιλ, το τεράστιο μέγεθός της και οι δεκαετίες μυστικότητας συνεχίζουν να τροφοδοτούν το αίσθημα μυστηρίου γύρω από ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα μηχανικής της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.