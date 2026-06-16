Συγκλονισμένη είναι η Τουρκία από τον θάνατο της γνωστής ηθοποιού Ετζέ Ιρτέμ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών. Την ώρα που συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό της.

Ο δικηγόρος της ηθοποιού, Ουγούρ Γκιοκκογιούν, ανακοίνωσε ότι η Ετζέ Ιρτέμ απεβίωσε στο σπίτι της ενώ βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της. Όπως ανέφερε στη δήλωσή του: «Η εντολέας μου, Ετζέ Ιρτέμ, απεβίωσε ενώ βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τη μητέρα της. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θεωρούμε ότι πέθανε από καρδιακή προσβολή. Η έρευνα συνεχίζεται. Το οριστικό συμπέρασμα θα προκύψει από την έκθεση της νεκροψίας – νεκροτομής. Όταν ανακοινωθεί η έκθεση, θα ενημερωθεί περαιτέρω και το κοινό. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και σε όλους όσοι την αγαπούσαν».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κηδεία της Ετζέ Ιρτέμ θα τελεστεί αύριο στη γενέτειρά της, τη Σμύρνη, όπου και θα ταφεί.

Την ίδια ώρα, νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου της ηθοποιού. Η εκπομπή «Cansu Canan ile Yeni Sayfa» του SHOW TV εξασφάλισε την κατάθεση της μητέρας της, Νουριγιέ Ιρτέμ. Όπως έγινε γνωστό από την κατάθεσή της στην αστυνομία, η Νουριγιέ Ιρτέμ ανέφερε: «Στις 17:51 πήγαμε σε έναν χώρο που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο με το σπίτι μας για να παραστούμε σε εορτασμό γενεθλίων. Κόψαμε μαζί την τούρτα και διασκεδάσαμε. Στις 20:36 επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Αφού η κόρη μου πήρε το αντικαταθλιπτικό της φάρμακο, την έβαλα στο κρεβάτι επειδή είχε καταναλώσει αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας την άκουσα να σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα και στη συνέχεια να ξαναξαπλώνει. Την κάλεσα για να πάρουμε πρωινό, όμως δεν μου απάντησε. Όταν μπήκα στο δωμάτιό της, είδα να βγαίνει από το στόμα της ένα δύσοσμο υγρό. Κατανάλωνε πολύ αλκοόλ και παράλληλα χρησιμοποιούσε βαριά αντικαταθλιπτικά φάρμακα».