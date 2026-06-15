Μια νέα και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τάση έχει κάνει την εμφάνισή της στη Ρωσία, όπου δημιουργοί περιεχομένου χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, για να παράγουν εικόνες και βίντεο νεκρών στρατιωτών, χρεώνοντας τις οικογένειές τους έως και 133 δολάρια για κάθε δημιουργία, παρουσιάζοντάς τους ως ήρωες.

Η αγορά αυτού του είδους περιεχομένου έχει γνωρίσει σημαντική άνθηση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς χιλιάδες οικογένειες αναζητούν τρόπους να τιμήσουν τη μνήμη συγγενών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Οι εικόνες που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζουν συχνά τους στρατιώτες να χαμογελούν, να χαιρετούν τους αγαπημένους τους ή να επιστρέφουν συμβολικά στο σπίτι τους.

Σε πολλές περιπτώσεις απεικονίζονται να ανεβαίνουν προς τον ουρανό από σκάλες διακοσμημένες με ρωσικές σημαίες ή να εμφανίζονται σαν πνεύματα που αγκαλιάζουν τα μέλη της οικογένειάς τους πριν μεταμορφωθούν σε αγγέλους, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Άλλες δημιουργίες παρουσιάζουν στρατιώτες που αγνοούνται ή έχουν σκοτωθεί να βρίσκονται σε ειδυλλιακά τοπία, μακριά από τη σκληρή πραγματικότητα των χαρακωμάτων και των πεδίων μάχης στην Ουκρανία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα επιτυχημένα.

Καθώς πρόκειται για εικόνες που δημιουργούνται από λογισμικό AI, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις όπου οι στρατιώτες εμφανίζονται με παραμορφωμένα πρόσωπα, αφύσικα χαρακτηριστικά ή ακόμα και χωρίς άκρα, προκαλώντας σοκ στους χρήστες.

Μία από τις πιο γνωστές δημιουργίες προβλήθηκε μάλιστα σε ψηφιακή διαφημιστική πινακίδα στη Μόσχα, παρουσιάζοντας έναν νεκρό στρατιώτη να επιστρέφει στη σύζυγό του κρατώντας μια ανθοδέσμη λουλουδιών.

Η πρακτική έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Πολλοί επικριτές κατηγορούν τους δημιουργούς ότι εκμεταλλεύονται το πένθος των οικογενειών για οικονομικό όφελος.

Μία δημιουργός περιεχομένου, η Ulyana Lebed, δήλωσε ότι κερδίζει περίπου 2.000 έως 2.600 δολάρια τον μήνα από την παραγωγή τέτοιων εικόνων και βίντεο, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο διπλάσιο του μέσου μισθού στη Ρωσία. Οι επικριτές της θεωρούν ότι μετατρέπει την απώλεια χιλιάδων οικογενειών σε επικερδή επιχείρηση.

Παράλληλα, στην Ουκρανία πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων εκφράζουν οργή για την εξιδανίκευση στρατιωτών που συμμετείχαν στην εισβολή της χώρας τους.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε που παρουσιάζετε ως ήρωες ανθρώπους που κερδίζουν χρήματα από το αίμα και τον πόνο άλλων», έγραψε χαρακτηριστικά ένας Ουκρανός σχολιαστής κάτω από σχετική ανάρτηση.

Η συζήτηση γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση του πένθους και της μνήμης γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν παρηγοριά σε ορισμένες οικογένειες, αλλά παράλληλα εγείρουν σοβαρά ηθικά ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα στη μνήμη, την εκμετάλλευση και την προπαγάνδα.