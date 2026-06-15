Τραγικό τέλος είχε ο Κακάα Αντάρ Αλ Αμπσί, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ο «Σπάιντερ-Μαν της Υεμένης», καθώς η σορός του ανασύρθηκε από ηφαιστειακό κρατήρα στη νότια Υεμένη, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της χώρας μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 12ης Ιουνίου, ο Κακάα Αντάρ Αλ Αμπσί έπεσε στον ηφαιστειακό κρατήρα Χάρνταχ, κοντά στην πόλη Νταμτ της επαρχίας Ντάλε, στη νότια Υεμένη. Σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 30χρονος εμφανίζεται να κατεβαίνει την απότομη πλευρά του κρατήρα, να κρατιέται από φυσικά στηρίγματα στα βράχια και να εκτελεί διάφορα ακροβατικά, πριν πέσει στα ηφαιστειακά νερά που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Πολύωρη επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης

Λίγο μετά την πτώση του Αντάρ στις 12 Ιουνίου, η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Υεμένης ανακοίνωσε ότι απέστειλε στην περιοχή ομάδες δυτών και διασωστών υδάτινων επιχειρήσεων για τον εντοπισμό του.

Yemen's "Spider-Man" dies Adventurer Al-Qaqa'a bin Antar tragically fell to his death inside the Damt volcanic crater during a climbing stunt.



Video of the fall: 👇 pic.twitter.com/kUbUEytHDp — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 13, 2026

Σύμφωνα με μεταγενέστερες αναρτήσεις της υπηρεσίας, η σορός του εντοπίστηκε αργότερα την ίδια ημέρα. Ωστόσο, η ανάσυρσή της κατέστη δυνατή μόλις στις 13 Ιουνίου, έπειτα από πολύωρες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων.

«Οι ομάδες διάσωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας, με τη βοήθεια και τη διευκόλυνση του Θεού, κατάφεραν να ανασύρουν τη σορό του πολίτη Κακάα Αντάρ Αλ Αμπσί, ηλικίας 30 ετών, από έναν από τους ηφαιστειακούς κρατήρες στην περιοχή Νταμτ της επαρχίας Ντάλα», ανέφερε η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης Saba, επικαλούμενο πηγή της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας, μετέδωσε ότι η επιχείρηση ανάσυρσης δυσκολεύτηκε σημαντικά εξαιτίας του δύσβατου εδάφους γύρω από τον κρατήρα, του μεγάλου βάθους του και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή.

In Yemen, the famous “Spider-Man” has died: a climber fell into a volcanic crater



Well-known Yemeni extreme athlete Antar al-Absi, nicknamed the “Spider-Man,” died during another dangerous ascent. The man fell into the crater of the dormant Dhamt volcano and disappeared.



The… pic.twitter.com/LfNuwgeorp — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

Όπως έγινε γνωστό από ανάρτηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας στις 14 Ιουνίου, οι συμμετέχοντες στην επιχείρηση τιμήθηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της αποστολής.

Ποιος ήταν ο «Σπάιντερ-Μαν της Υεμένης»

Ο Κακάα Αντάρ Αλ Αμπσί είχε αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στα βίντεο που δημοσίευε, στα οποία εμφανιζόταν να σκαρφαλώνει σε τοίχους και βραχώδεις σχηματισμούς, δίνοντας την εντύπωση ότι αψηφούσε τη βαρύτητα. Οι επικίνδυνες αναρριχητικές του επιδόσεις πραγματοποιούνταν χωρίς τη χρήση εξοπλισμού ασφαλείας και συχνά σε εντυπωσιακές τοποθεσίες της Υεμένης.

Ο δημιουργός περιεχομένου περιπέτειας είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 320.000 ακολούθους στο Facebook, ενώ αρκετά από τα βίντεο μικρής διάρκειας που δημοσίευε είχαν καταγράψει εκατομμύρια προβολές.