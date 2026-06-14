Σοκ έχει προκαλέσει στην Τσεχία η υπόθεση ενός 12χρονου κοριτσιού, το οποίο οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και είχε ξεκινήσει η διαδικασία του τοκετού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, το κορίτσι γέννησε ένα υγιές αγόρι, ενώ στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι πατέρας του βρέφους ήταν ο 16χρονος αδελφός της.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε χωριό της περιοχής Karlsbad, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της ηλικίας του θύματος και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αποκαλύφθηκε η κακοποίηση.

Η εγκυμοσύνη δεν έγινε αντιληπτή

Το κορίτσι φέρεται να συνέχιζε κανονικά τη σχολική του ζωή, χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν όσα είχαν συμβεί.

Όταν η κοιλιά της άρχισε να μεγαλώνει, η οικογένεια φέρεται να θεώρησε ότι η 12χρονη είχε απλώς πάρει βάρος. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ούτε το σχολικό περιβάλλον φαίνεται να είχε αντιληφθεί την εγκυμοσύνη.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν η μαθήτρια κατέρρευσε από τους πόνους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ωδίνες τοκετού.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Ο 16χρονος εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του δικαστηρίου, όπου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παραδέχθηκε τις πράξεις του σε βάρος της ανήλικης αδελφής του.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης με τριετή αναστολή, ενώ του επιβλήθηκε υποχρεωτική παρακολούθηση σεξουαλικής θεραπείας.

Παράλληλα, ο νεαρός υποχρεώθηκε να καταβάλει στο θύμα αποζημίωση ύψους περίπου 12.500 ευρώ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τσεχία, τόσο λόγω της ηλικίας του θύματος όσο και λόγω της ποινής που επιβλήθηκε στον δράστη, την οποία αρκετοί σχολιαστές χαρακτηρίζουν εξαιρετικά επιεική.

«Καταστροφή για την οικογένεια»

Ο δήμαρχος της περιοχής δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι τα παιδιά προέρχονταν από οικογένεια με καλό κοινωνικό υπόβαθρο, περιγράφοντας την υπόθεση ως «πραγματική καταστροφή» για τους γονείς.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια δυσκολεύτηκε πολύ να διαχειριστεί όσα αποκαλύφθηκαν μετά τη μεταφορά της 12χρονης στο νοσοκομείο.

Το παιδί που γέννησε η ανήλικη δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια, ενώ η ίδια βρίσκεται πλέον υπό την προστασία των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων κακοποίησης σε ανηλίκους, αλλά και για τον ρόλο του σχολείου, της οικογένειας και των τοπικών αρχών στην προστασία παιδιών που μπορεί να βιώνουν κακοποίηση πίσω από κλειστές πόρτες.