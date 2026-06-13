Μία ανέμελη στιγμή μετατράπηκε σε εφιάλτη και ένας 12χρονος στη Νέα Υόρκη έχασε τη ζωή του καταπίνοντας ένα ντόνατ.

Το «One-Bite Challenge» του TikTok. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πνιγμός του παιδιού να σχετίζεται με το λεγόμενο στο TikTok «One-Bite Challenge», μία διαδικτυακή πρόκληση που ενθαρρύνει τη λήψη υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων φαγητού.

«Λόγω της ασυνήθιστης φύσης του θανάτου, η Αστυνομία ξεκίνησε πλήρη έρευνα. Θα εξετάσουν και το ιατρικό του παρελθόν, εάν είχε αλλεργίες και αν συνετέλεσε στον θάνατό του κάποιο ιατρικό θέμα που τυχόν είχε», μεταδίδει το CBS.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στον σχολικό χώρο όταν άρχισε να παρουσιάζει έντονα συμπτώματα πνιγμού, την ώρα που κατευθυνόταν προς την τάξη του.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο 12χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ο χαμός του μαθητή αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τις επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις που υπόσχονται λίγα λεπτά δημοσιότητας αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κοστίσουν μία ανθρώπινη ζωή.