Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στη Νότια Αφρική, καθώς εντοπίστηκε νεκρή η 26χρονη Caroline von Rantzau, κληρονόμος μεγάλης ναυτιλιακής δυναστείας, φέροντας τραύμα από όπλο από την οπλοθήκη του πατέρα της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η κοπέλα βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές ιδιωτικό καταφύγιο σαφάρι της οικογένειάς της στην επαρχία Λιμποπό.

Αρχικά, η οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η νεαρή επιχειρηματίας έχασε τη ζωή της σε τροχαίο την 1η Ιουνίου. Ωστόσο, μετά αποκαλύφθηκε ότι πέθανε από πυροβολισμό και πως μια μέρα πριν τον θάνατό της, βρέθηκε νεκρός στο ίδιο μέρος ο οικονομικός διευθυντής της Arno Koën, ο οποίος επίσης είχε δεχτεί πυροβολισμό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Koën βρέθηκε νεκρός στις 31 Μαΐου, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό από πιστόλι 9 χιλιοστών. Την επόμενη ημέρα, μάρτυρες φέρεται να άκουσαν δύο πυροβολισμούς να προέρχονται από το δωμάτιο της 26χρονης στο κτήμα. Οι έρευνες αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι και η ίδια είχε υποστεί θανατηφόρο τραύμα από πυροβολισμό.

Millionaire German heiress, 26, is mysteriously found shot dead a day after 'close friend' died from gunshot wounds at the same South African safari lodge https://t.co/VXcbSw75Wk — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) June 12, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Caroline von Rantzau πυροβολήθηκε με περίστροφο διαμετρήματος .357, το οποίο φέρεται να προερχόταν από την οπλοθήκη του πατέρα της. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην έπαυλη της οικογένειας, συλλέγοντας στοιχεία και λαμβάνοντας καταθέσεις από μάρτυρες.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες των δύο θανάτων, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κανένας ύποπτος.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Malesela Ledwaba δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν νεκροψίες – νεκροτομές στα δύο θύματα, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της έρευνας και να δείξουν εάν θα χρειαστεί να διερευνηθεί η εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση.