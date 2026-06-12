Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και ακυρώσεων λόγω του πολέμου στη Γάζα, το Τελ Αβίβ έζησε ξανά στους ρυθμούς της Παρέλασης Υπερηφάνειας, με χιλιάδες μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, ακτιβιστές, κάτοικοι και τουρίστες να κατακλύζουν τους δρόμους της πόλης, μετατρέποντάς τους σε ένα απέραντο υπαίθριο πάρτι για τον εορτασμό της ισότητας και της ελευθερίας. Η φετινή, 28η διοργάνωση, η οποία κορυφώθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, δεν είχε μόνο μουσική και χορό κάτω από την έντονη καλοκαιρινή ζέστη, αλλά χαρακτηρίστηκε από έντονο πολιτικό χρώμα, ηχηρά μηνύματα και ένα πορτρέτο Ιρανού ηγέτη που προκάλεσε συζητήσεις.

Το highlight της παρέλασης που έκλεψε τα βλέμματα ήταν ένα χαρτονένιο ομοίωμα του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το πρόσωπο του οποίου ήταν βαμμένο με μακιγιάζ, ενώ το τουρμπάνι του είχε αντικατασταθεί από τα χρώματα της σημαίας του Pride.

Mojtaba Khamenei, the son of Iran’s Supreme Leader, made a surprise appearance at the Tel Aviv Pride Parade. 🏳️‍🌈



🎥 @EylonALevy pic.twitter.com/MXahfhKdes — ILTV Israel News (@ILTVNews) June 12, 2026

Παράλληλα, πολλοί διαδηλωτές επέλεξαν να φορέσουν μάσκες με τα πρόσωπα συντηρητικών Ισραηλινών νομοθετών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις ομοφοβικές πολιτικές.



Την εκδήλωση στήριξε ανοιχτά και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης μέσω των social media και τονίζοντας το καθήκον της κοινωνίας να αλλάξει την πραγματικότητα για όσους νιώθουν ανασφαλείς.

Ωστόσο, η γιορτή της υπερηφάνειας δεν κύλησε χωρίς παρατράγουδα, καθώς η σκιά της απειλής παρέμενε ορατή. Κατά την έναρξη των εκδηλώσεων, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αποτρέψει μια σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον του πλήθους, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 37χρονου υπόπτου στη Χάιφα. Ο άνδρας είχε προχωρήσει σε άκρως απειλητικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, αποκαλώντας τα μέλη της κοινότητας «άρρωστους ανθρώπους» και αναφέροντας ότι είχε έρθει η ώρα να καταστραφούν.

People dance on a truck that leads the first Tel Aviv Pride parade in two years pic.twitter.com/DJLrLn0gpP — Noam Lehmann (@noamlehmann) June 12, 2026

Παρά την ένταση και τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, το Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε τη φήμη του ως ένας από τους κορυφαίους LGBTQ+ προορισμούς παγκοσμίως, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ορατότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.