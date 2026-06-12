Σε μια καθοριστική συμφωνία που αναμένεται να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στο Κίεβο κατέληξαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η ουκρανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές με γνώση των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια σε υπηρεσιακό επίπεδο (staff-level agreement). Η εξέλιξη αυτή ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την άμεση εκταμίευση και παροχή οικονομικής βοήθειας που αγγίζει τα 700 εκατομμύρια δολάρια.



Η συμφωνία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη σταθερότητα της ουκρανικής οικονομίας, η οποία δοκιμάζεται σκληρά τα τελευταία χρόνια. Τα συγκεκριμένα κονδύλια αναμένεται να κατευθυνθούν στην ενίσχυση των κρατικών ταμείων, τη στήριξη των βασικών κοινωνικών δομών, αλλά και τη διατήρηση της μακροοικονομικής ισορροπίας της χώρας.



Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση από τα στελέχη του Ταμείου στέλνει ένα ηχηρό σήμα εμπιστοσύνης προς τη διεθνή κοινότητα και τους ξένους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας ότι το Κίεβο συνεχίζει να υλοποιεί τις απαραίτητες οικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο.



Η τυπική έγκριση του πακέτου βοήθειας αναμένεται να δοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της ροής των χρημάτων προς τα ουκρανικά ταμεία. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη στήριξη των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών προς την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την είδηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.