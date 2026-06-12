Ανησυχία προκαλούν οι ισχυρισμοί ομάδας χάκερ που συνδέεται με το Ιράν, η οποία υποστηρίζει ότι απέκτησε πρόσβαση σε drones του FBI και εξαπέλυσε απειλές ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, που επικαλείται πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων, η φιλοϊρανική ομάδα Handala υποστηρίζει ότι παρακολουθούσε επί μήνες τα δεδομένα που κατέγραφαν drones τύπου FPV (First-Person View) τα οποία χρησιμοποιούνται από το FBI για επιχειρήσεις ασφαλείας και αντιτρομοκρατικής προστασίας.

Οι ισχυρισμοί της Handala για τα drones του FBI

Η SITE Intelligence Group, οργανισμός που ειδικεύεται στην παρακολούθηση εξτρεμιστικών και τζιχαντιστικών οργανώσεων, δημοσιοποίησε ανακοίνωση της ομάδας Handala, στην οποία οι χάκερ ισχυρίζονται ότι είχαν πρόσβαση σε «κάθε εικόνα και κάθε ύποπτο» που καταγράφηκαν από τα συγκεκριμένα drones.

Όπως αναφέρουν, τα συστήματα αυτά διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες αναγνώρισης προσώπου και ελέγχου πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές αρχές για την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών.

Παράλληλα, η ομάδα προχώρησε σε ευθείες απειλές κατά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στοχοποιήσει αποστολές εθνικών ομάδων ή υποδομές που σχετίζονται με τη διοργάνωση.

🇮🇷🇺🇸 Iran's Handala Claims to HACK FBI Security Drones



Handala claims it infiltrated FBI surveillance drones equipped with facial recognition and license plate recognition systems, gaining access to live feeds, images, and internal monitoring data for months.



The group says it… pic.twitter.com/QSnD1H9o5U — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 11, 2026

«Ενισχύστε την ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα FPV βρίσκονται παντού και ποτέ δεν γνωρίζετε πότε ένα από αυτά μπορεί να βρεθεί πάνω από το λεωφορείο της ομάδας σας», φέρεται να αναφέρει η ανακοίνωση.

Αμφιβολίες για την εγκυρότητα των στοιχείων

Παρά τους ισχυρισμούς της Handala, η SITE Intelligence Group εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για την αυθεντικότητα του υλικού που δημοσιεύθηκε.

Η ομάδα χάκερ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, προέρχονται από τα υποτιθέμενα παραβιασμένα drones. Ωστόσο, έρευνα της SITE κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένα από τα βίντεο είχε δημιουργηθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από εταιρεία λογισμικού στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο παρουσίασης τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή ζημιών από ανεμοστρόβιλους.

Το εύρημα αυτό δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η Handala έχει πράγματι αποκτήσει πρόσβαση σε συστήματα του FBI ή αν επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα της μέσω παραπλανητικών ισχυρισμών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Μουντιάλ 2026

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη αναπτύξει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα γήπεδα και τις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το FBI χρησιμοποιεί drones για την επιτήρηση των χώρων και την αποτροπή πιθανών απειλών από μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη, ενώ έχουν επιβληθεί αυστηρές απαγορεύσεις πτήσεων drone πάνω από τα στάδια και τις επίσημες ζώνες φιλάθλων.

Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων από ομάδες που συνδέονται με το Ιράν, ιδιαίτερα μετά την ένταση που έχει καταγραφεί στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνης.

Η προηγούμενη επίθεση στον διευθυντή του FBI

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Handala απασχολεί τις αμερικανικές αρχές. Τον περασμένο Μάρτιο, η ομάδα είχε ισχυριστεί ότι παραβίασε τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και προσωπικό υλικό στο διαδίκτυο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την ομάδα ως σοβαρή κυβερνοαπειλή, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προσφέρει αμοιβή έως 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη των μελών της.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως και βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένων μέτρων προστασίας έναντι φυσικών και ψηφιακών απειλών.