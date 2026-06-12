Η παγκόσμια κοινότητα της μόδας θρηνεί την απώλεια του Nigel Cabourn, του θρυλικού Βρετανού σχεδιαστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σπουδαίας καριέρας που διήρκεσε σχεδόν έξι δεκαετίες.



Ο ιδρυτής του ομώνυμου brand ξεχώρισε για την ασυμβίβαστη αφοσίωσή του στα παραδοσιακά ενδύματα και τη λειτουργική χρησιμότητα. Εμπνευσμένος από το στρατιωτικό στιλ και τα vintage κομμάτια, κατάφερε να μεταμορφώσει οριστικά τη σύγχρονη ανδρική ένδυση.



Το όνομά του ταυτίστηκε με την ποιότητα και τον ανεξάρτητο σχεδιασμό, κερδίζοντας τον απόλυτο σεβασμό των συναδέλφων του και των απανταχού fashion lovers παγκοσμίως.



Γεννημένος το 1949 στο Λινκολνσάιρ της Αγγλίας ανακάλυψε το πάθος του για το σχεδιασμό ενδυμάτων ενώ σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Νορθούμπρια από το 1967 έως το 1971. Αντί να ακολουθεί τους παροδικούς κύκλους των κυρίαρχων τάσεων της πολυτελούς μόδας, επέλεξε να επικεντρωθεί στη διαχρονική δομική ακεραιότητα των πρακτικών ενδυμάτων, της vintage αθλητικής ένδυσης και των ιστορικών στρατιωτικών στολών.

Λάνσαρε την πρώτη του μάρκα, Cricket Clothing, τη δεκαετία του 1960, προτού κάνει επανεκκίνηση με το brand με το όνομα του τη δεκαετία του 1980.



Η άποψή του για την ανδρική ένδυση βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ρούχα εργασίας και εμπνεύσεις από τον στρατό. Το γεγονός ότι έλαβε ένα μπουφάν πιλότου της Βασιλική Αεροπορία της Μεγάλης Βρετανίας (RAF) από τον συνάδελφό του σχεδιαστή Paul Smith λέγεται ότι ήταν μια σημαντική πηγή έμπνευσης γι’ αυτόν.



Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, ο Cabourn συγκέντρωσε ένα τεράστιο, παγκόσμιας κλάσης προσωπικό αρχείο με πάνω από 4.000 vintage είδη ένδυσης και χιλιάδες βιβλία αναφοράς στο στούντιο σχεδιασμού του με έδρα το προάστιο Τζέσμοντ του Νιουκασλ.



Ο Cabourn απέκτησε ένα τεράστιο, ιδιαίτερα αφοσιωμένο κοινό σε όλο τον κόσμο και συνεργάστηκε με μεγάλα brand του κλάδου όπως οι Converse, Fred Perry, Umbro, Gloverall και Red Wing Boots, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.