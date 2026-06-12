Καθώς το κόστος ζωής στις ΗΠΑ συνεχίζει να αυξάνεται, ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στο εξωτερικό αναζητώντας χαμηλότερα έξοδα, καλύτερη ποιότητα ζωής και ευνοϊκότερο κλίμα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με τον δείκτη Retirement Abroad Index 2026 της Expatriate Group, η κορυφαία χώρα για συνταξιοδότηση είναι οι Φιλιππίνες, οι οποίες συγκέντρωσαν βαθμολογία 78/100 χάρη στο χαμηλό κόστος ζωής, την εύκολη διαδικασία έκδοσης βίζας και τη μεγάλη κοινότητα ξένων κατοίκων.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ζουν άνετα στη χώρα με μηνιαίο εισόδημα από περίπου 860 έως 2.500 δολάρια, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος ζωής στις ΗΠΑ. Επιπλέον, οι Φιλιππίνες διαθέτουν σύγχρονες ιδιωτικές ιατρικές δομές στις μεγάλες πόλεις, όπως στη Μανίλα ενώ η ευρεία χρήση της αγγλικής γλώσσας διευκολύνει σημαντικά τους ξένους κατοίκους.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ταϊλάνδη, η οποία έχει αναπτύξει ισχυρή υποδομή για συνταξιούχους και ξένους κατοίκους, συνδυάζοντας χαμηλό κόστος ζωής και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Κολομβία, η οποία ξεχωρίζει για το προσιτό κόστος διαβίωσης και το σχετικά εύκολο πρόγραμμα συνταξιοδοτικής βίζας.

Οι 19 καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση

Φιλιππίνες

Ταϊλάνδη

Κολομβία

Πορτογαλία

Νότια Αφρική

Σρι Λάνκα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι)

Μαλαισία

Μεξικό

Ινδονησία

Ισπανία

Παναμάς

Κατάρ

Γαλλία

Κόστα

Ρίκα

Νέα Ζηλανδία

Ελλάδα

Κύπρος

Μάλτα

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 17η θέση της λίστας, παραμένοντας ελκυστικός προορισμός για συνταξιούχους χάρη στο μεσογειακό κλίμα, τις φυσικές ομορφιές, τα νησιά, τον τρόπο ζωής και το σχετικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με πολλές δυτικές χώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση, άλλες χώρες προηγούνται λόγω πιο ευέλικτων προγραμμάτων βίζας, χαμηλότερου συνολικού κόστους διαβίωσης ή μεγαλύτερων κοινοτήτων ξένων συνταξιούχων.

Παρά τη χαμηλή σχετικά θέση της στη συγκεκριμένη κατάταξη, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αναζητούν συνταξιοδότηση σε περιβάλλον με ήπιο καιρό, θάλασσα και υψηλή ποιότητα ζωής.