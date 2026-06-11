Η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση στη Μάλτα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, με κατοίκους και τοπικές κοινότητες να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις πιέσεις που δέχεται η καθημερινότητα και οι υποδομές της χώρας.

Οι εικόνες από το φημισμένο Blue Lagoon στο νησί Κομίνο, αλλά και από το ιστορικό κέντρο της Βαλέτα, κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τροφοδοτώντας εκ νέου τη δημόσια συζήτηση για το κατά πόσο το μικρό νησιωτικό κράτος της Μεσογείου μπορεί να ανταποκριθεί στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών.

Σε βίντεο που δημοσιεύονται καθημερινά σε Instagram και TikTok καταγράφονται μεγάλες συγκεντρώσεις τουριστών στα εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα νερά του Blue Lagoon. Ωστόσο, η εικόνα που βιώνουν οι επισκέπτες συχνά απέχει από εκείνη που προβάλλεται μέσα από τουριστικές καμπάνιες ή αναρτήσεις influencers. Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, οι γεμάτες παραλίες, οι πολύωρες αναμονές για θαλάσσια ταξί και τουριστικά σκάφη, καθώς και ο περιορισμένος χώρος για τους λουόμενους, αποτελούν πλέον μια συνηθισμένη πραγματικότητα.

Οι επιπτώσεις της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας δεν περιορίζονται μόνο στο Κομίνο. Στη Βαλέτα, κάτοικοι και εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η ένταση της τουριστικής κίνησης επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την καθημερινή ζωή στην πόλη. Ενδεικτική είναι η παρουσία της πρωτοβουλίας «Overtouristed Malta» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιδιώκει να αναδείξει τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και οπτικό υλικό που καταγράφει την πίεση που ασκείται στους δρόμους, τις μετακινήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σελίδα, «το περπάτημα στην Republic Street ακόμη και τον Μάιο θυμίζει πλέον πορεία μέσα σε πλήθος».

Τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Μάλτας αποτυπώνουν το μέγεθος της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς οι αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών το 2025 ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδο του τουρισμού στη χώρα.