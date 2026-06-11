Νεκροί είναι οι τρεις Ινδοί ναυτικοί που αγνοούνταν μετά τη χθεσινή επίθεση του αμερικανικού στρατού εναντίον του πετρελαιοφόρου Settebello με σημαία Παλάου στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Θαλάσσιων Μεταφορών της Ινδίας.

«Πλέον έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών Ινδών ναυτικών, οι οποίοι αρχικά αγνοούνταν, μετά τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των πτωμάτων τους», επεσήμανε ο Σαρμπανάντα Σονουγάλ στο Χ.

Ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε εναντίον του πετρελαιοφόρου αυτού χθες Τετάρτη την ώρα που βρισκόταν στα ανοιχτά του Ομάν καθώς, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο παρά τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο για τον κλάδο της ναυτιλίας. Είναι κάτι που φοβούνταν εδώ και μήνες», δήλωσε η ανταποκρίτρια του Sky News, Σάλι Λόκγουντ, σχολιάζοντας την είδηση του θανάτου των τριών ναυτικών μετά την αμερικανική επίθεση.

Το διοικητήριο του αμερικανικού στρατού που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command- CENTCOM) διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Χ ότι ένα από τα αεροσκάφη του έβαλε εναντίον «του μηχανοστασίου» του Settebello, «αφού το πλήρωμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές των αμερικανικών δυνάμεων».

«Από τους 24 Ινδούς μέλη του πληρώματος οι 21 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής και τρεις αγνοούνται», είχε επισημάνει από την πλευρά του χθες το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Η Ινδία κάλεσε τον Αμερικανό επιτετραμμένο στο Νέο Δελχί και του εξέφρασε «την έντονη διαμαρτυρία» της για την επίθεση, όπως δήλωσε στο AFP ανώτερο στέλεχος της ινδικής κυβέρνησης.

Το Settebello είναι το όγδοο πλοίο που εξουδετερώνεται μετά την έναρξη του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Τη Δευτέρα οι Aρχές του Ομάν απομάκρυναν με ελικόπτερο 24 Ινδούς ναυτικούς, πλήρωμα ενός άλλου πετρελαιοφόρου με σημαία Παλάου, του Marivex, που έγινε επίσης στόχος αμερικανικών πληγμάτων την ώρα που έπλεε στα ανοιχτά της χώρας.

Το σουλτανάτο βρίσκεται στην είσοδο του Στενού του Ορμούζ, όπου η θαλάσσια κυκλοφορία έχει σχεδόν παραλύσει μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σχεδόν το ένα πέμπτο των εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό σε καιρό ειρήνης.

Παιδί τραυματίστηκε στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ ξανάνοιξε τον εναέριο χώρο του

Εντωμεταξύ, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά στο Μπαχρέιν, ενώ αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά και σπίτια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Χάμαντ και την πρωτεύουσα Μανάμα, μετά την πτώση συντριμμιών ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές του βασιλείου του Κόλπου.

«Ένα κοριτσάκι 11 ετών τραυματίστηκε ελαφρά και έλαβε επιτόπου φροντίδα, οχήματα έπιασαν φωτιά και κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην Μάντινατ Χάμαντ και στην πρωτεύουσα Μανάμα, μετά την πτώση συντριμμιών που προκλήθηκαν από την αναχαίτιση και την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων», αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από ένα κτίριο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες και από οχήματα που έχουν καεί.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι ξανάνοιξε ο εναέριος χώρος του, ο οποίος είχε κλείσει μετά τις επιθέσεις που διεξήγαγε το Ιράν σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, και ότι έχουν επανέλθει οι φυσιολογικοί ρυθμοί λειτουργίας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ ανέφερε σχετικά σε ανακοίνωσή της ότι «έχει επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς» η κυκλοφορία στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ.

Η χώρα είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της και αναστείλει την εναέρια κυκλοφορία νωρίτερα σήμερα ως μέτρο πρόληψης ύστερα από ιρανικές επιθέσεις, εκτρέποντας πτήσεις σε εναλλακτικά αεροδρόμια

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ιρανική φορτηγίδα επλήγη από βλήμα των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν νωρίς σήμερα, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της ιρανικής κομητείας Σιρίκ.

Η φορτηγίδα χωρητικότητας 150 τόνων η οποία ανήκει σε ντόπιους από το Σιρίκ και μεταφέρει προϊόντα πρώτης ανάγκης από το λιμάνι Κασάμπ του Ομάν, επλήγη περίπου πέντε ναυτικά μίλια ανοικτά της Κασάμπ, όπως δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος πρόσθεσε πως και τα πέντε μέλη πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν στο Ομάν.