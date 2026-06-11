Στο επίκεντρο του διεθνούς real estate βρίσκεται ξανά η Villa Certosa, η θρυλική εξοχική κατοικία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, η οποία έχει περάσει πλέον στα χέρια των κληρονόμων του και φέρεται να αναζητά νέο ιδιοκτήτη.

Η ιστορική βίλα στο Πόρτο Ροτόντο, μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιδιωτικές κατοικίες της Ιταλίας, έχει βγει στην αγορά εδώ και καιρό, με ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για αποτίμηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 εκατ. ευρώ. Επίσημη τιμή, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί.

Το θέμα ανέδειξε και η εφημερίδα «La Nuova Sardegna», η οποία είχε γράψει ότι η πώληση της Villa Certosa βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωσή της, με ενδιαφερόμενο αγοραστή από την αραβική χερσόνησο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι κληρονόμοι του Σίλβιο Μπερλουσκόνι φέρονται να αποτιμούν το ακίνητο κοντά στο μισό δισ. ευρώ, παρότι τεχνική εκτίμηση του 2021 τοποθετούσε την αξία του περίπου στα 259 εκατ. ευρώ.

Η Fininvest, από την πλευρά της, κράτησε χαμηλούς τόνους, διαψεύδοντας ότι υπάρχει προχωρημένη συμφωνία. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε πως εξετάζονται διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε τελικό στάδιο.

Η Villa Certosa δεν είναι ένα απλό πολυτελές ακίνητο. Πρόκειται για μια τεράστια ιδιωτική έκταση στην Πούντα Λάντα, με κύρια κατοικία, ξενώνες, μπανγκαλόου, πισίνες, spa, γυμναστήριο, θέατρο, ελικοδρόμιο, τεχνητές λίμνες, σπήλαια και χώρους φιλοξενίας. Για δεκαετίες αποτέλεσε το καλοκαιρινό καταφύγιο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, αλλά και σημείο συνάντησης πολιτικών ηγετών, επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων της διεθνούς σκηνής.

Μετά τον θάνατο του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού το 2023, η κατοικία πέρασε στους πέντε κληρονόμους του. Η απόφαση να διατεθεί προς πώληση φαίνεται να εντάσσεται στη συνολική διαχείριση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας που άφησε πίσω του ο Σίβλιο Μπερλουσκόνι.

Το ενδιαφέρον γύρω από τη βίλα αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς μέσω του ιστότοπου «The Certosa Estate» δημοσιεύτηκαν περισσότερες από 100 φωτογραφίες από το εσωτερικό και τους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας. Οι εικόνες αποκάλυψαν για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση το μέγεθος, την πολυτέλεια και την ιδιαιτερότητα της έπαυλης, η οποία παραμένει ένα από τα ακριβότερα και πιο εμβληματικά ακίνητα που έχουν βγει ποτέ στην ιταλική αγορά.

Παρότι διεθνή μέσα συχνά συνδέουν τη Villa Certosa με την περίοδο των σκανδάλων και της κοσμικής ζωής του Μπερλουσκόνι, τα ιταλικά δημοσιεύματα εστιάζουν κυρίως στην αξία της, στην ιστορική της σημασία και στο ενδεχόμενο να περάσει για πρώτη φορά εκτός της οικογένειας Μπερλουσκόνι.