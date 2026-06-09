Η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.



Το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.



Ο Σμότριτς, ο οποίος «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης» και «υποστηρίζει ανοιχτά» την «επανεποικισμό της Γάζας», απαγορεύεται να εισέλθει στη γαλλική επικράτεια, τόνισε ο Μπαρό στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο υπουργός Οικονομικών είχε δηλώσει πρόσφατα ότι έλαβε γνώση πως ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΠΔ) υπέβαλε «μυστικό» αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του.



«Σε τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και 21 βίαιους εποίκους» απαγορεύεται επίσης να εισέλθουν στη χώρα, πρόσθεσε ο υπουργός, καταγγέλλοντας μια «πολιτική που η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας, σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, δεν μπορεί να αποδεχτεί».