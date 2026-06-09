Σοκ έχει προκαλέσει στην Τσεχία η υπόθεση μιας 35χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε το νεογέννητο παιδί της και στη συνέχεια ξεφορτώθηκε τη σορό με έναν τρόπο που προκαλεί αποτροπιασμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκε τμήμα του σώματος του βρέφους, συγκεκριμένα ένα παιδικό χέρι, σε οικόπεδο που ανήκε στην πεθερά της κατηγορούμενης. Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για να εντοπίσουν τα υπόλοιπα λείψανα του νεογέννητου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν κατά την έρευνα, η γυναίκα φέρεται μετά τη θανάτωση του παιδιού να πέταξε τα λείψανά του στον κήπο, όπου κατασπαράχθηκαν από σκύλους και άλλα ζώα. Οι πληροφορίες αυτές εξηγούν γιατί οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν άλλα μέρη της σορού και γιατί το μοναδικό εύρημα που βρέθηκε ήταν το παιδικό χέρι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα krimi-plzen οι αστυνομικοί επικέντρωσαν γρήγορα τις έρευνές τους στη μητέρα του βρέφους και προχώρησαν στη σύλληψή της. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης φέρεται να ομολόγησε τόσο τον κρυφό τοκετό όσο και τη θανάτωση του νεογέννητου παιδιού κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή της και η 35χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί σε δίκη για μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία λόγω της αγριότητας του εγκλήματος και των αποκαλύψεων για την τύχη της σορού του βρέφους.