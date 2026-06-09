Ένα εντυπωσιακό βίντεο κατέγραψε αστροναύτης της NASA από το διάστημα, αποτυπώνοντας το φαινόμενο του νότιου σέλας από το διαστημόπλοιο της SpaceX, Dragon.

Η αστροναύτης, Τζέσικα Μιρ, τράβηξε το βίντεο κατά τη διάρκεια αποστολής της σε τροχιά γύρω από τη Γη, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα του εντυπωσιακού φυσικού φαινομένου.

Το νότιο σέλας εμφανίζεται συχνά πάνω από την Ανταρκτική και θεωρείται αντίστοιχο φαινόμενο με το βόρειο σέλας. Ωστόσο, είναι λιγότερο γνωστό στο ευρύ κοινό, καθώς πολύ λιγότεροι άνθρωποι ζουν κοντά στον Νότιο Πόλο σε σχέση με τις βόρειες περιοχές του πλανήτη.

Το φαινόμενο δημιουργείται κοντά στους πόλους της Γης, όταν το μαγνητικό πεδίο της κατευθύνει φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο προς τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί, τα σωματίδια συγκρούονται με τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δημιουργώντας εντυπωσιακές φωτεινές λωρίδες χρωμάτων που κινούνται στον ουρανό, σύμφωνα με το BBC.

Δείτε το βίντεο: