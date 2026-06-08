Το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι κηρύχθηκε «διατηρητέος ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος» το πεδίο της μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος σημείωσε την πρώτη μεγάλη νίκη του κατά των Περσών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου και τις δηλώσεις του υπουργού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απόφαση ελήφθη με βάση αρχαιολογικά ευρήματα και επιστημονικές μελέτες στην περιοχή Μπίγκα των Δαρδανελίων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών των Δαρδανελίων (Τσανάκαλε) έκρινε, βάσει επιτόπιων αρχαιολογικών ερευνών, επιστημονικών δεδομένων και αρχαίων πηγών που συνδέονται με τη Μάχη του Γρανικού, ότι η περιοχή πληροί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί «αρχαιολογικός χώρος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πρόκειται για έναν από τους πλέον εμβληματικούς τόπους στρατιωτικής ιστορίας, καθώς εκεί καταγράφηκε η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Ερσόι: «Σημείο καμπής στην παγκόσμια ιστορία»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι δήλωσε:

«Θέσαμε υπό προστασία την περιοχή όπου έλαβε χώρα μία από τις μάχες που άλλαξαν τη ροή της παγκόσμιας ιστορίας. Η περιοχή της Μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος σημείωσε την πρώτη μεγάλη νίκη του κατά των Περσών και άνοιξε το δρόμο της εκστρατείας προς την Ασία, πλέον έχει χαρακτηριστεί ως “ιστορικός τόπος”. Αυτό το μοναδικό ιστορικό μνημείο, που βρίσκεται στη Μπίγκα του Τσανάκαλε, ανακηρύσσεται επισήμως διατηρητέος υπό το φως αρχαιολογικών ευρημάτων και επιστημονικών ερευνών. Πιστεύουμε ότι αυτό το σημαντικό βήμα θα συμβάλει στην επιστήμη της Ιστορίας, στον πολιτιστικό τουρισμό και στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών της χώρας μας».

Προοπτικές αξιοποίησης του χώρου

Με την απόφαση ανακήρυξης του χώρου σε αρχαιολογικό τόπο, οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου.