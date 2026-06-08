Ένα αμήχανο και έντονο σκηνικό σημειώθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου, όταν η δημοσιογράφος του NBC News, Κρίστεν Γουέλκερ, ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Meet the Press».

Η συνέντευξη εξελίχθηκε σε έντονη λεκτική σύγκρουση, όταν η Γουέλκερ πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας.

Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα, εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της δημοσιογράφου και του δικτύου NBC, αποκαλώντας την «είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη», πριν διακόψει τη συνέντευξη και αποχωρήσει από το στούντιο.

Ο Τραμπ αποχώρησε από την εκπομπή του NBC, προσβάλλοντας τη δημοσιογράφο.

Δείτε το βίντεο:

🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview



He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!



"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED…let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."



WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026

Ποια είναι η Κρίστεν Γουέλκερ

Η Κρίστεν Γουέλκερ είναι μια από τις πιο γνωστές πολιτικές δημοσιογράφους στις ΗΠΑ. Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια το 1976 και σπούδασε Αμερικανική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ξεκίνησε την καριέρα της σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και το 2010 εντάχθηκε στο NBC News.

Από το 2011 εργάζεται ως ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο, καλύπτοντας τις κυβερνήσεις Ομπάμα, Τραμπ και Μπάιντεν. Με την πορεία της στο πολιτικό ρεπορτάζ έχει καθιερωθεί ως μία από τις βασικές παρουσίες του δικτύου.

Το 2020 έγινε ιδιαίτερα γνωστή όταν συντόνισε το τελευταίο τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια για τον τρόπο που χειρίστηκε τη διαδικασία.

Από το 2023 παρουσιάζει την εκπομπή «Meet the Press», μία από τις μακροβιότερες πολιτικές εκπομπές στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ συνεχίζει τις συνεντεύξεις με κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες.

Πώς ξεκίνησε η ένταση

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικρίνει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας, η οποία διαρκεί εδώ και μέρες και συνεχίζεται ακόμη, σύμφωνα με το USA Today.

Καθώς Γουέλκερ και Τραμπ συζητούσαν για τις εκλογές στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων, η δημοσιογράφος σημείωσε «έτσι μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια». Ο Τραμπ απάντησε ρωτώντας: «Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή κλέβουν στις εκλογές».

Η Γουέλκερ ρώτησε τότε τον Τραμπ αν είχε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω» και «ακούω τους ανθρώπους». Η δημοσιογράφος ζήτησε ξανά αποδεικτικά στοιχεία και επανέλαβε ότι η τυπική διαδικασία που διαρκεί αρκετές ημέρες είναι «ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ αμφισβήτησε αν είναι σωστό να γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων πέντε ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών και η Γουέλκερ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της πολιτείας προτρέπουν σε ταχεία καταμέτρηση, αλλά έχουν επισημάνει ότι η διαδικασία είναι αργή.

Ο Τραμπ είπε στην Γουέλκερ ότι «είναι διεφθαρμένοι, ακριβώς όπως είσαι κι εσύ διεφθαρμένη, ο Τύπος σου είναι διεφθαρμένος και το “Meet the Press” είναι διεφθαρμένο». Η Γουέλκερ αρνήθηκε τις κατηγορίες, και ο Τραμπ είπε ότι οι ερωτήσεις της «έπαιξαν το παιχνίδι τους».

Η Γουέλκερ προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει τη συνέντευξη, καθώς την αποκάλεσε «είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη». Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης άλλα ειδησεογραφικά μέσα.

Τέλος, ο Τραμπ φάνηκε να θέλει να τερματίσει τη συνέντευξη, καθώς έδειξε να βγάζει το μικρόφωνό του.