Μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή άμυνα χαιρέτισε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την απόφαση της Νορβηγίας να ενταχθεί στη λεγόμενη «προηγμένη πυρηνική αποτροπή», μια φιλόδοξη αμυντική πρωτοβουλία που έχει προτείνει το Παρίσι με στόχο τη θωράκιση της ηπείρου απέναντι σε εξωτερικές απειλές.



Με αυτή την κίνηση, το Όσλο προστίθεται σε μια ισχυρή συμμαχία άλλων οκτώ ευρωπαϊκών κρατών που στηρίζουν το γαλλικό σχέδιο. Ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν ενεργά είναι η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Δανία, διαμορφώνοντας έναν νέο, συμπαγή άξονα ασφαλείας.



«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα και θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη μιας ιδιαίτερα φιλόδοξης συνεργασίας. Η Νορβηγία, ένας καίριος γεωγραφικός και στρατηγικός εταίρος, με τον οποίο είχαμε ήδη σημαντικές συνεργασίες για τη διασφάλιση της προστασίας του συμμαχικού εδάφους απέναντι σε εξωτερικές απειλές, θα προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σε αυτή την προηγμένη αποτροπή», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ενισχυμένη στρατηγική συνεργασία, η δημιουργία μιας ομάδας πυρηνικού συντονισμού, η συμμετοχή σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών», σχολίασε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η ειδική σε ζητήματα αποτροπής του Γαλλικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (IFRI) Ελοΐζ Φαγιέτ, η οποία επεσήμανε ότι η Φινλανδία και οι χώρες της Βαλτικής έχουν, επίσης, «εκδηλώσει ενδιαφέρον», παραμένοντας ωστόσο «επιφυλακτικές», ενώ «και η Ρουμανία θα μπορούσε επίσης να είναι υποψήφια».



