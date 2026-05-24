Σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της κρίσης στο CHP, ο βουλευτής του κόμματος Μαχμούτ Τανάλ ξέσπασε σε κλάματα έξω από τα κεντρικά γραφεία στην Άγκυρα, μετά την αστυνομική επέμβαση και την εκκένωση του κτηρίου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X, ο Τανάλ εμφανίζεται εμφανώς συγκλονισμένος, αντιδρώντας στις σκηνές που προηγήθηκαν και στρέφοντας τα πυρά του κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο κατηγόρησε ότι, με τη στάση του, «έσωσε ξανά το AKP».

«Πού είναι το κράτος δικαίου; Πού είναι ο Κεμάλ Μπέη που ήταν πρόεδρός μας; Πού είναι εκείνος που ήταν η ελπίδα του λαού; Έγινε η ελπίδα του AKP», είπε ο βουλευτής του CHP, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.

Mahmut Tanal, gözyaşlarına hakim olamadı:



"AK Parti'yi yine kurtardın Kemal Bey." pic.twitter.com/kPjQyR2abX — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 24, 2026

«Το AKP έπεσε στον βούρκο και ο Κεμάλ Μπέη το έσωσε ξανά»

Ο Τανάλ, κοιτώντας τα κατεστραμμένα σημεία γύρω από τα γραφεία του κόμματος, φώναξε: «Κοιτάξτε την περιουσία του CHP. Το AKP το έσωσε ξανά ο Κεμάλ Μπέη. Από τη στιγμή που το AKP έπεσε στον βούρκο, ξανά ο σωτήρας του έγινε ο Κεμάλ Μπέη».

Η δήλωσή του συμπύκνωσε την οργή της πλευράς Οζέλ, η οποία θεωρεί ότι η επιστροφή Κιλιτσντάρογλου μέσω δικαστικής απόφασης δεν αποτελεί εσωκομματική αποκατάσταση, αλλά πολιτικό δώρο στον Ερντογάν και στο κυβερνών AKP.