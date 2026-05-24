Οι αρχές στην Καλιφόρνιας ανέφεραν χθες (τοπική ώρα) αύξηση της θερμοκρασίας σε δεξαμενή με χημικά προϊόντα που κινδυνεύει να εκραγεί, μια ημέρα μετά την εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης που αφορούσε περίπου 40.000 κατοίκους σε περιοχές νοτίως του Λος Άντζελες.

Δεξαμενή με περίπου 26.000 λίτρα μεθακρυλικού μεθυλίου, ενός εύφλεκτου υγρού που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χημικών, κινδυνεύει να σπάσει, εκλύοντας στο περιβάλλον το υλικό που περιέχει, ή να εκραγεί, απειλώντας το Γκάρντερν Γκρόουβ, στην κομητεία Όραντζ.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν αύξηση της θερμοκρασίας στο επικίνδυνο υλικό, από τους 25 στους 32 βαθμούς Κελσίου χθες.

«Η αύξηση είναι κατά μέσο όρο ένα βαθμός (Φαρενάιτ) την ώρα, το οποίο είναι κακό νέο», δήλωσε χθες ο Κρεγκ Κόβεϊ, αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η πυροσβεστική προσπαθεί να ψύξει τη δεξαμενή για να αποτρέψει μια έκρηξη, που θα μπορούσε να απελευθερώσει τοξικά αέρια σε μια μεγάλη κατοικημένη περιοχή.

«Θα ήταν απαράδεκτο να αφήσουμε να σπάσει και να εκραγεί αυτό το πράγμα», πρόσθεσε ο Κρεγκ Κόβεϊ. Διευκρίνισε ότι με τις εντολές εκκένωσης, οι μόνοι άνθρωποι που κινδυνεύουν άμεσα είναι το προσωπικό της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα κάνει κάποια ανακοίνωση για την αιτία της διαρροής στη δεξαμενή, που παρατηρήθηκε την Πέμπτη.