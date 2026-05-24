Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στην περιοχή γύρω από τον Λευκό Οίκο, όταν πυροβολισμοί από ένοπλο άνδρα προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων ασφαλείας και προσωρινό αποκλεισμό του προεδρικού συγκροτήματος.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν δύο άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ανοίξει πυρ κοντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Pennsylvania Avenue με τη 17η Οδό, σε πολύ μικρή απόσταση από την προεδρική κατοικία. Πράκτορες της Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έσπευσαν άμεσα στο σημείο μετά από αναφορές για ένοπλο άνδρα που πυροβολούσε.

Secret Service agents carrying rifles could be seen moving through the North Lawn area following the incident and blocking the White House press briefing…

Πανικός μετά τους πυροβολισμούς

Δημοσιογράφοι του CNN που βρίσκονταν κοντά στον Λευκό Οίκο περιέγραψαν σκηνές χάους, αναφέροντας πως ακούστηκαν δεκάδες πυροβολισμοί. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί το προεδρικό συγκρότημα και να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της Μυστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια στιγμή, δημοσιογράφοι που εργάζονταν στον Βόρειο Κήπο (North Lawn) του Λευκού Οίκου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και οδηγήθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης για λόγους ασφαλείας.

«Πέστε κάτω» φώναζαν οι πράκτορες

Άτομα που βρίσκονταν εντός του κτιρίου ανέφεραν ότι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας φώναζαν «πέστε κάτω» και προειδοποιούσαν για «πυροβολισμούς», ζητώντας από όσους βρίσκονταν στο σημείο να καλυφθούν και να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Μετά το επεισόδιο, ένοπλοι πράκτορες εθεάθησαν να κινούνται στον χώρο του North Lawn, ενώ η αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου αποκλείστηκε προσωρινά. Το lockdown έληξε λίγο μετά τις 18:45 τοπική ώρα.

Ο Τραμπ βρισκόταν στον Λευκό Οίκο

Την ώρα του περιστατικού, ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στην προεδρική κατοικία.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι το FBI βρίσκεται στο σημείο και συνδράμει τη Μυστική Υπηρεσία στη διαχείριση του περιστατικού, επισημαίνοντας πως θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Η επικεφαλής ανταποκρίτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο, Selina Wang, δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί, σημειώνοντας ότι «έμοιαζαν με δεκάδες πυρά» και πως οι δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν άμεσα στην αίθουσα ενημέρωσης.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από έναν μήνα μετά από παρόμοιο συμβάν που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όταν ένοπλος είχε παραβιάσει σημείο ασφαλείας και είχε ανταλλάξει πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Ο ύποπτος εκείνης της υπόθεσης, Cole Tomas Allen, έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και για σειρά άλλων αδικημάτων.