Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει χτίσει ένα κρυφό πολυτελές κτήμα – με δύο λεκάνες αξίας 10.000 δολαρίων, έναν «κλεμμένο» καταρράκτη και πιθανώς ακόμη και το δικό του σύστημα αεράμυνας. Το κρησφύγετο δεν απέχει και πολύ από τα φινλανδικά σύνορα.

Το συγκρότημα των 10 χιλιάδων στρεμμάτων είναι κρυμμένο βαθιά μέσα στα δάση της βόρειας Καρελίας – μόλις 30 χιλιόμετρα από τη Φινλανδία, σύμφωνα με το ερευνητικό μέσο Dossier Centre.

Η καλά φυλασσόμενη έκταση, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Ladoga, περιλαμβάνει επίσης τρία σπίτια σύγχρονου τύπου, δύο ελικοδρόμια, προβλήτες για γιοτ, μια φάρμα πέστροφας και ζωοτροφείο, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Τα πλάνα δείχνουν ότι προστατεύεται από συρματοπλέγματα, 24ωρη φύλαξη και συστήματα άμυνας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το συγκρότημα είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφος ή από αέρος.

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των φινλανδών γειτόνων της είναι τεταμένες από τότε που η σκανδιναβική χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο, με το Κρεμλίνο να απειλεί με «αντίμετρα» και να μετακινεί πυραύλους με πυρηνικές ικανότητες πιο κοντά στα σύνορα σε απάντηση.

Τον Νοέμβριο, η Φινλανδία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έστειλε εκατοντάδες μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στα σύνορά της, αναγκάζοντας τη Φινλανδία να κλείσει τα συνοριακά της περάσματα.

Τα τρία σπίτια στο κτήμα είναι γνωστά ως The Barn, The Fisherman’s Hut και The Garden House, σύμφωνα με το άρθρο της NY post. Τα ακίνητα φέρονται να είναι επιπλωμένα με εξωφρενικά ακριβά αντικείμενα και έπιπλα όπως τις λεκάνες που κοστίζουν έως και 4.400 δολάρια το καθένα και ένα ιταλικό μαρμάρινο δάπεδο Fior di Bosco αξίας 108.000 δολαρίων.

Ένα ζυθοποιείο με αυστριακό εξοπλισμό αξίας περίπου 380.000 δολαρίων, βρίσκεται επίσης στους εξωτερικούς χώρους. Σε κοντινή απόσταση είναι μια ιχθυοκαλλιέργεια για πέστροφες και μια φάρμα παραγωγής βοδινού marble.

The Dossier Center /YouTube

Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ο Πούτιν επισκέπτεται το κτήμα μόνο μία φορά τον χρόνο, πιθανότατα για να εκτονωθεί.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος χαλαρώνει εδώ», δήλωσε ένας δημοσιογράφος του Dossier Centre σε ρεπορτάζ. «Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, η τοπική ασφάλεια αντικαθίσταται από υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φρουράς, οι είσοδοι αποκλείονται και τα γειτονικά νησιά σφραγίζονται».

Το υλικό από drone, που απέκτησε το πρακτορείο, αποκάλυψε επίσης έναν καταρράκτη αλλά και ένα υπερυψωμένο ανάχωμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη στάθμευση ενός συστήματος άμυνας εδάφους-αέρος – ένα χαρακτηριστικό που συναντάται σε ορισμένες από τις άλλες ιδιοκτησίες του Πούτιν – εμφανίζεται κοντά στο πίσω μέρος της κύριας ιδιοκτησίας, όπως δείχνει το βίντεο.

The Dossier Center /YouTube

Σύμφωνα με την έκθεση, το κτήμα χρηματοδοτήθηκε από εταιρείες που συνδέονται με ολιγάρχες φίλους του Πούτιν που με τη σειρά τους συνδέονται με το Κρεμλίνο. Ο ιδιοκτήτης του κτήματος αναφερόταν ως Yury Kovalchuk – πρόεδρος της Bank Rossiya, που περιγράφεται από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ως «προσωπικός τραπεζίτης» του Πούτιν και ένας από τους «ταμίες» του.

Ο Kovalchuk, ο οποίος φέρεται να επιβλέπει όλη την ακίνητη περιουσία του Ρώσου προέδρου, υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ από το 2014.

Ο Κόβαλτσουκ είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην περιοχή και ένα γειτονικό κτήμα ανήκει στον Ρομάν Αμπράμοβιτς – τον πρώην ιδιοκτήτη της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, ο οποίος αναγκάστηκε να πουλήσει την ομάδα αφού του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τη Δύση για τους δεσμούς του με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν φέρεται να έχει πολύ λίγα περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του, παρά το γεγονός ότι έχει συγκεντρώσει μια από τις μεγαλύτερες περιουσίες στον κόσμο από τότε που έγινε πρωθυπουργός της Ρωσίας το 1999. Είναι πρόεδρος από το 2012.

Ο Μπιλ Μπρόντι, αμερικανός χρηματοδότης που διηύθυνε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στη Ρωσία από το 1996 έως το 2005, κατέθεσε στην Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον Ιούλιο του 2017 ότι ο Πούτιν είχε «συσσωρεύσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια παράνομων κερδών».

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Ρώσου προέδρου είναι καταχωνιασμένο σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, επενδυμένο σε πολυτελή ακίνητα εντός και εκτός Ρωσίας και διασκορπισμένο στους λογαριασμούς της οικογένειας και των φίλων του.