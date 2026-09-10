Ο Κάρολος μιλούσε στην τηλεόραση για την απιστία του. Η Νταϊάνα εμφανιζόταν στο Λονδίνο με ένα μαύρο φόρεμα που θα έμενε στην ιστορία. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά, το περίφημο «φόρεμα της εκδίκησης» επιστρέφει σε δημοπρασία, δίνοντας σε έναν νέο ιδιοκτήτη την ευκαιρία να αποκτήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ενδύματα του 20ού αιώνα.

Το μαύρο μεταξωτό σχέδιο της Κριστίνα Σταμπολιάν θα αποτελέσει το κεντρικό έκθεμα βραδινής δημοπρασίας μόδας του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, στις 9 Δεκεμβρίου. Η εκτιμώμενη αξία του κυμαίνεται από 150.000 έως 300.000 δολάρια.

Η βραδιά που ένα φόρεμα έγινε δήλωση

Τον Ιούνιο του 1994, η Νταϊάνα έφτασε σε εκδήλωση του Vanity Fair στη Serpentine Gallery με ακάλυπτους ώμους, εφαρμοστό μαύρο φόρεμα, ένα εντυπωσιακό κολιέ με πέρλες και κόκκινο κραγιόν.

Εκείνο το βράδυ μεταδόθηκε η τηλεοπτική συνέντευξη στην οποία ο τότε πρίγκιπας Κάρολος παραδεχόταν την απιστία του, υποστηρίζοντας ότι ο γάμος τους είχε ήδη διαλυθεί ανεπανόρθωτα. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον χωρισμό του το 1992.

Η Νταϊάνα είχε το φόρεμα στην κατοχή της για περίπου τρία χρόνια, αλλά το θεωρούσε υπερβολικά τολμηρό για δημόσια εμφάνιση. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση είχε αρχικά επιλέξει άλλο σύνολο, προτού αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή.

Η πρώην στιλίστριά της, Άννα Χάρβεϊ, θα θυμόταν αργότερα ότι η πριγκίπισσα ήθελε «να δείχνει σαν ένα εκατομμύριο δολάρια».

Η εμφάνιση έμεινε γνωστή ως «revenge dress». Σε μια στιγμή που η προσωπική της ζωή βρισκόταν υπό εξονυχιστική δημόσια παρακολούθηση, η Νταϊάνα έδωσε στους φωτογράφους μια εικόνα αυτοπεποίθησης που εξακολουθεί να αναπαράγεται μέχρι σήμερα.

Στους ίδιους ιδιοκτήτες από το 1997

Η πριγκίπισσα δεν φόρεσε ξανά δημόσια το συγκεκριμένο σχέδιο. Τον Ιούνιο του 1997 το συμπεριέλαβε στα 79 φορέματα που διέθεσε σε δημοπρασία για την ενίσχυση οργανώσεων κατά του καρκίνου και του AIDS.

Τότε αγοράστηκε από ένα ζευγάρι από τη Σκωτία έναντι 39.098 λιρών και παρέμεινε στην κατοχή του για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η νέα πώληση θα διατηρήσει τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της προηγούμενης: μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο NHS Lothian Charity, για λογαριασμό του Royal Hospital of Edinburgh.

Πριν φτάσει στη Νέα Υόρκη, το φόρεμα θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο, στο Χονγκ Κονγκ και στη Γενεύη. Στη συνέχεια θα εκτεθεί στο κοινό ενόψει της δημοπρασίας.

Η ιστορία του έχει ήδη περάσει και στην τηλεοπτική μυθοπλασία. Αυτή τη φορά, όμως, στο σφυρί βγαίνει το αυθεντικό φόρεμα που φόρεσε η ίδια η Νταϊάνα.