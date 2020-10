Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κορονοϊό και το Twitter ξεσαλώνει: «Χλωρίνη δοκίμασες;»

#TrumpHasCovid (Ο Τραμπ έχει covid). Είναι η είδηση της ημέρας και, όπως είναι λογικό, το θέμα που κυριαρχεί στα social media, όπου γίνεται κυριολεκτικά πάρτι. Άλλωστε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει ουκ ολίγες αφορμές στο παρελθόν με την αντιμετώπισή του απέναντι στον κορονοϊό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πολλές φορές υποτιμήσει την πανδημία του κορονοϊού αποφεύγοντας να φορέσει μάσκα, επικρίνοντας άλλους που φοράνε και πραγματοποιώντας μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις με πλήθος κόσμου χωρίς μάσκα, παρά τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών.

Στις 27 Φεβρουαρίου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά από τον Λευκό Οίκο: «Θα εξαφανιστεί. Μία ημέρα, είναι σαν θαύμα, θα εξαφανιστεί». Στις 3 Απριλίου σε ενημέρωση στον Λευκό Οίκο δήλωνε: «Με τις μάσκες, θα είναι στην πραγματικότητα κάτι προαιρετικό. Μπορείτε να το κάνετε, δεν είστε υποχρεωμένοι. Επιλέγω να μην το κάνω, αλλά κάποιοι άνθρωποι θέλουν να το κάνουν και είναι εντάξει (…) Όταν χαιρετώ προέδρους, πρωθυπουργούς, δικτάτορες, βασιλιάδες, βασίλισσες (…) Δεν το βλέπω σαν κάτι που να μου ταιριάζει».

Έτσι η είδηση ότι ο Τραμπ και η συζυγός του Μελάνια έχουν κορονοϊό δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη. Ήδη έχει δημιουργηθεί το hashtag #TrumpHasCovid, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που τον συμβουλεύουν να πιεί… χλωρίνη. «Karma is a bitch!» είναι μία ακόμη φράση που κάνει συχνά την εμφάνισή της.

Have you tried bleach? — The Secret Barrister (@BarristerSecret) October 2, 2020

Oh NOW it’s called Covid ok https://t.co/yU3BRJXlM1 — Suzy Nakamura (@SuzyNakamura) October 2, 2020

An actual photo of me on Twitter reading the hashtag #TrumpHasCovid pic.twitter.com/eU2FRYBJk5 — Julie (@IamJulieKay) October 2, 2020

Σημειώνεται πως την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Πρώτη Κυριά κι εγώ βγήκαμε θετικοί στον κορονοϊό. Θα αρχίσουμε αμέσως καραντίνα και διαδικασία ανάρρωσης. Θα το περάσουμε ΜΑΖΙ» έγραψε.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει και πάλι μέσω Twitter ότι τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του Μελάνια, καθώς στενή συνεργάτιδά του είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό.