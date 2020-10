Στα άδυτα της έπαυλης Χέφνερ: Ταπεινωτικές τελετές σεξ και συναισθηματικές κακοποιήσεις για τα «Κουνελάκια» του

Το Playboy Mansion ή αλλιώς η «ροζ» βίλα του Χιού Χέφνερ υπήρξε από εκείνα τα πράγματα που πέρασαν στη σφαίρα του μύθου, με τη φήμη της να ξεπερνά ακόμα και την ίδια την πραγματικότητα. Οποιαδήποτε υπερβολή και αν έβαζες με το νου σου, στην έπαυλη του «θείου» Χιού μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Θρυλικά πάρτι, ξέφρενες νύχτες και ιστορίες που δεν ήξερες σε αυτές πότε σταματούσε η πραγματικότητα και συνέχισε η φαντασία λάμβαναν χώρα για πολλά χρόνια στην περίφημη έπαυλη Playboy Mansion με τα 22 δωμάτια, τα κελάρια, τις αίθουσες παιχνιδιών, τα γυμναστήρια, αλλά και τα δύο «καλοσχηματισμένα δάση» και τους τρεις ζωολογικούς κήπους(!). Αλλά δε λένε πως «ο, τι λάμπει δεν είναι χρυσός;». Ε αυτό, φαίνεται πως ίσχυε και με το παραπάνω για όσα γίνονταν πίσω από τις βαριές και κλειστές πόρτες της έπαυλης.

Αυτές, όμως, αποφάσισαν να ανοίξουν πρώην «Κουνελάκια» του Playboy και να ξεναγήσουν τον κόσμο στα άδυτα της «ροζ» βίλας. Να τους συστήσουν τον κόσμο που ζούσαν στην πραγματικότητα και που δεν ήταν τόσο… ροζ, όσο φαντάζονταν οι ίδιες στην αρχή και ο κόσμος όλος. Ταπεινωτικές τελετές σεξ, συναισθηματική κακοποίηση από τον μεγιστάνα ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017 στα 91 του χρόνια, ομηρικοί τσακωμοί και ανασφάλεια. Κάπως έτσι περιγράφουν διάσημα πρώην «Κουνελάκια» στο πλευρό του «θείου» Χιού, ο οποίος εκτός όλων των άλλων είχε περίεργα βίτσια.

Οι σεξουαλικές τελετές

Τα κορίτσια που ζούσαν στο Playboy Mansion και τα οποία ήταν πάντα επιλογή του Χέφνερ, τις οποίες «ψάρευε» ο ίδιος τις περισσότερες φορές, ήταν δεδομένο πως θα έκαναν σεξ μαζί του. Αυτό το γνώριζαν. Εκείνο που δεν γνώριζαν και ανακάλυψαν στην πορεία ήταν οι παράξενες συνήθειες του στο σεξ.

Όπως αναφέρει στο βιβλίο «Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a former Playboy Bunny», η Χόλι Μάντισον τα «κορίτσια» του πριν πάνε τα βράδια στο κρεβάτι του, όφειλαν να φορούν πανομοιότυπες φανελένιες πιτζάμες. Εκείνος κατά τη διάρκεια των ερωτικών τους «ραντεβού» παρακολουθούσε πορνό, κάπνιζε χόρτο και αυνανιζόταν καθώς τα «Κουνελάκια» φιλιόντουσαν γύρω του μεταξύ τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Μάντισον και δημοσιεύει η Mirror, έκαναν διαδοχικά σεξ με τον Χέφνερ, αλλά πάντα τελείωνε μόνος του «Δεν υπήρχε κανένα συναίσθημα. Ούτε ένα φιλί. Τίποτα… Ήταν τόσο σύντομο που δεν θυμάμαι καν τι ένιωθα πέρα από το γεγονός ότι είχα ένα βαρύ σώμα πάνω μου», λέει.

Η Κέντρα Γουίλκινσον υπήρξε κι εκείνη «Κουνελάκι» και μάλιστα από τα πιο διάσημα και τα όσα έχει να θυμηθεί για τις ημέρες και κυρίως νύχτες στην έπαυλη του Χέφνερ, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κέντρα, λοιπόν, έβρισκε το σεξ τόσο αφόρητο που δεν μπορούσε να είναι νηφάλια για να το αντιμετωπίσει. Μάλιστα, όπως γράφει στο βιβλίο της «Cribs, Cocktails, and Getting My Sexy Back»: «Έπρεπε να είμαι πολύ μεθυσμένη ή να έχω καπνίσει πολύ χόρτο για να επιβιώσω εκείνες τις νύχτες - δεν έβγαινε αλλιώς».

Αλλά οι καταγγελίες για εκείνη την περίοδο στο πλευρό του «Mr. Playboy» δεν σταματούν εδώ.

Η συναισθηματική κακοποίηση από τον Χέφνερ

Οι φωτογραφίες με τον μεγιστάνα περιστοιχισμένο από τα εκρηκτικά «Κουνελάκια» του ήταν πολλές και αποτυπωμένες πια στο μυαλό όλων μας. Άλλωστε, ποιος είναι εκείνος που μόλις ακούει το όνομά του, δεν τον κάνει εικόνα με ένα πλατύ χαμόγελο ικανοποίησης και γύρω του να έχει τα πληθωρικά κατάξανθα μοντέλα του;

Αλλά είπαμε, «ό,τι λάμπει, δεν είναι χρυσός». Και αν πιστέψουμε τις καταγγελίες των κοριτσιών, οι εικόνες που βλέπαμε, απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Μόλις οι κάμερες έκλειναν και οι πόρτες της έπαυλης σφράγιζαν, πίσω από αυτές ο Χέφνερ έδειχνε στα «Κουνελάκια» του το σκληρό του πρόσωπο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες, συχνά τις εξευτέλιζε για την εμφάνισή τους, με αποτέλεσμα να ζουν μέσα στην ανασφάλεια.

«Μια φορά, γύρισε και μου είπε με χαμηλή και απειλητική φωνή: “Μην ξαναφορέσεις ποτέ κόκκινο κραγιόν”. Ύστερα, κατευθύνθηκε προς την πόρτα και πριν φύγει γύρισε πίσω για να δει την αντίδρασή μου, καθώς θεώρησε πως δεν με είχε προσβάλει αρκετά, μου έδωσε το τελειωτικό χτύπημα λίγο πριν βγει από το δωμάτιο: “Φαίνεσαι γριά, σκληρή και φθηνή”», εξομολογείται η Χόλι Μάντισον.

Η Kέντρα Γουίλκισον, από την άλλη, εξιστορεί τη δική της ιστορία συναισθηματικής κακοποίησης. «Ήμασταν όλοι στη λιμουζίνα με τον Χέφνερ και πηγαίναμε σε μια εκδήλωση παρουσίασης και υπογραφής κάποιου βιβλίου, όταν γύρισε και με ρώτησε: ”Είναι όλα εντάξει;”. “Αισθάνομαι χοντρή, Χεφ. Όλες είναι τόσο όμορφες. Νιώθω πραγματικά ανασφαλής”, του απάντησα. "Είσαι όντως πιο χοντρή απ’ όλες!", είπε με ειλικρίνεια και συνέχισε: "Πρέπει να πας επειγόντως στο γυμναστήριο!"… Ήμουν απογοητευμένη από τον εαυτό μου. Είχα στη διάθεσή μου ένα ολόκληρο αρχοντικό και μια υπέροχη ζωή για να απολαύσω, και το μόνο που έκανα ήταν να περιφέρομαι από δω κι από κει και να τρώω… Αυτή η ζωή που ζούσα σε κάποιους φαινόταν παράδεισος, αλλά για μένα ήταν κόλαση...».

Φυλακισμένες σε ένα «χρυσό» κλουβί

Η έπαυλη με τα 22 δωμάτια, τα κελάρια, τις αίθουσες παιχνιδιών, τα γυμναστήρια, αλλά και τα δύο «καλοσχηματισμένα δάση» και τους τρεις ζωολογικούς κήπους έμοιαζε σαν μια παιδική χαρά για ενήλικες. Αλλά για εκείνες ήταν το «χρυσό» κλουβί, στο οποίο βρέθηκαν φυλακισμένες. Υπήρχαν αυστηροί κανόνες τους οποίους έπρεπε να τηρούν ευλαβικά.

Όπως αναφέρει η Κέντρα Γουίλκινσον έπρεπε να είναι στο σπίτι μέχρι τις 9 το βράδυ, λεπτό παραπάνω.

«Όλοι πιστεύουν ότι η περίφημη μεταλλική πύλη της έπαυλης ήταν για να κρατά τον κόσμο μακριά. Αλλά αυτό που εγώ καταλάβαινα, ήταν πως ήταν εκεί για να κρατά μέσα εμάς…» τονίζει η Χόλι Μάντισον.

Οι αυστηροί κανόνες προέβλεπαν ακόμα πως εάν φωτογραφίζονταν έξω από την έπαυλη, όφειλαν να έχουν αψεγάδιαστη εμφάνιση, ενώ αν κάποια φαινόταν μεθυσμένη ταπεινωνόταν άσχημα από τον Χέφνερ. Επίσης, έπρεπε να παραμένουν σιωπηλές κάθε φορά που το αφεντικό έδινε κάποια συνέντευξη.

Ο μεγιστάνας τούς επέβαλλε να έχουν μόνον ανοιχτά ξανθά μαλλιά, αλλά τους επέτρεπε να κάνουν όσες πλαστικές επεμβάσεις ήθελαν. Τέλος, απαγορευόταν να έχουν δικό τους αυτοκίνητο και κυκλοφορούσαν μόνο με δανεικό από τον Χέφνερ.

Όσο για την αμοιβή τους; Πληρώνονταν 1.000 δολάρια στο τέλος κάθε εβδομάδας. Κι αυτά όχι πάντα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είχαν λείψει από την έπαυλη ή είχαν χάσει κάποια από τις επίσημες «εξόδους», ο Χέφνερ δεν τους έδινε το επίδομα.

Βέβαια, ο νούμερο ένα αυστηρός κανόνας -που αν κάποιο κορίτσι τον παραβίαζε, την πετούσε έξω από την έπαυλη- απαγόρευε να φέρνουν στο σπίτι αγόρια.

Άγνωστες λεπτομέρειες για τον Χιου Χέφνερ

Με σλόγκαν «η ζωή παραείναι μικρή για να ζεις το όνειρο κάποιου άλλου», ο θείος Χεφ έβαλε στόχο να ιδρύσει ένα περιοδικό που θα αποκάλυπτε μεν πολλά από το γυναικείο σώμα, δεν θα έμενε ωστόσο μόνο σε αυτά. Ο ίδιος συνήθιζε να λέει πως μέσα από το Playboy ήθελε να μιλήσει για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Βέβαια, στην Ιστορία πέρασε ως ο άνθρωπος που έδωσε άφθονη σάρκα στις μεγαλύτερες αντρικές φαντασιώσεις, δημιουργώντας αρκετούς ενήλικους παιδότοπους που θα παραμείνουν διαχρονικά η κληρονομιά του.

Για τον Χέφνερ ξέρουμε πολλά, υπάρχουν, όμως, και κάποιες λεπτομέρειες για εκείνον, λιγότερο γνωστές στον πολύ κόσμο.

Ιδού κάποιες από αυτές: