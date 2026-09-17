Δυτικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι η Αλ Κάιντα ξεγέλασε τη CIA το 2019, με τον γιο του Μπιν Λάντεν να έχει σκηνοθετήσει τον θάνατό του και έκτοτε να σχεδιάζει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να πάρει εκδίκηση.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση που περιήλθε στην κατοχή της βρετανικής εφημερίδας The Mirror, ο Χαμζά Μπιν Λάντεν, γνωστός ως ο «Πρίγκιπας της Τρομοκρατίας», επέζησε του αμερικανικού πλήγματος του 2019 στην επαρχία Γκαζνί, στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν. Το χτύπημα είχε διαταχθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν από τη λήξη της πρώτης του θητείας.

Τότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι τον είχαν εξουδετερώσει, ωστόσο δεν εντοπίστηκε ποτέ η σορός του για να υπάρξει επιβεβαίωση. Αντίθετα, οι αμερικανικές αρχές φέρεται να βασίστηκαν σε υποκλοπές οικογενειακών τηλεφωνικών επικοινωνιών, στις οποίες συγγενείς του θρηνούσαν την απώλειά του.

«Θα μπορούσαν να έχουν χειραγωγήσει τις συνομιλίες ώστε να ενισχύσουν το αφήγημα ότι σκοτώθηκε», αναφέρεται στην έκθεση που συντάχθηκε από δυτικές μυστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, η πολιτική και κοινωνική ένταση στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εκείνη την περίοδο -όπως η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και η πτώση του ISIS- δημιούργησαν την ανάγκη για ένα αφήγημα που οδήγησε στην επιβεβαίωση της εξόντωσης του Χαμζά Μπιν Λάντεν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η έκθεση, ο Χαμζά Μπιν Λάντεν φέρεται να είναι ζωντανός και να έχει βρει καταφύγιο στο Ιράν μαζί με τις τέσσερις συζύγους του. Από εκεί, μαζί με τον αδελφό του Αμπντουλάχ Μπιν Λάντεν, φέρεται να συνεχίζει την κληρονομιά της οργάνωσης που δημιούργησε ο πατέρας τους.

Χαμζά Μπιν Λάντεν. Φωτογραφία από τον γάμο του, που δημοσίευσαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, έλαβε βοήθεια από τον αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης Σιρατζουντίν Χακάνι, ο οποίος ηγείται του δικτύου Χακάνι, γνωστού και ως «Σοπράνος του Αφγανιστάν». Αναφορές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Χαμζά Μπιν Λάντεν παντρεύτηκε μία από τις κόρες του.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο Χαμζά Μπιν Λάντεν όχι μόνο φέρεται να είναι ζωντανός, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην ανασυγκρότηση της Αλ Κάιντα, γεγονός που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, είναι γνωστό σε ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν.

«Αυτοί οι ηγέτες συνεργάζονται μαζί του, πραγματοποιώντας τακτικές συναντήσεις και παρέχοντας προστασία στον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτό υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν, μια σύνδεση που είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσουν οι δυτικές κυβερνήσεις.

Ο Χαμζά έχει αναλάβει την ηγεσία της Αλ Κάιντα, οδηγώντας την προς τη σημαντικότερη αναζωπύρωσή της από την περίοδο του πολέμου στο Ιράκ.

Υπό τη διοίκησή του, η Αλ Κάιντα ανασυντάσσεται και προετοιμάζεται για μελλοντικές επιθέσεις εναντίον δυτικών στόχων. Ο Χαμζά καθοδηγείται από την αποφασιστικότητα να συνεχίσει την κληρονομιά του πατέρα του, γεγονός που προσδίδει συμβολικό και στρατηγικό βάρος στις ενέργειές του. Επιπλέον, ο αδελφός του, Αμπντουλάχ Μπιν Λάντεν, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αναγέννηση», αναφέρεται στην έκθεση.

Στρατόπεδα τρομοκρατών στο Αφγανιστάν

Η έκθεση, τμήματα της οποίας αναδημοσίευσε η The Mirror, αναφέρει ότι το Αφγανιστάν χρησιμεύει εκ νέου ως χώρος εκπαίδευσης τρομοκρατών, επαναφέροντας σε έναν βαθμό το μοτίβο που είχε οδηγήσει στην αμερικανική εισβολή του 2001.

Η βασική διαφορά, σύμφωνα με την έκθεση, αφορά τη στάση των Ταλιμπάν. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι Ταλιμπάν δεν φέρονται σήμερα να συμμετέχουν άμεσα στις τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά να επιτρέπουν ή να διευκολύνουν την ανάπτυξή τους. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να αποστασιοποιηθούν η μία από την άλλη χωρίς να διακινδυνεύσουν την επιβίωση των δομών τους.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, ο γιος του Μπιν Λάντεν φέρεται να έχει δημιουργήσει δέκα μεγάλα στρατόπεδα εκπαίδευσης της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, ενώ στη χώρα εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται έως και 21 τρομοκρατικά δίκτυα.

Παράλληλα, η έκθεση υποστηρίζει ότι ο Χαμζά Μπιν Λάντεν έχει δημιουργήσει επαφές με τρομοκρατικές οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο και έχει επιχειρήσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της Αλ Κάιντα και του ISIS, το οποίο είχε οδηγήσει στη διάσπαση των δύο οργανώσεων κατά την περίοδο της ακμής του Ισλαμικού Χαλιφάτου.

«Οι ομοιότητες μεταξύ της σημερινής κατάστασης και της περιόδου που προηγήθηκε των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου είναι ανησυχητικές. Η απουσία μιας νόμιμης κυβέρνησης και η ιδεολογική σύμπτωση μεταξύ του κυβερνώντος καθεστώτος των Ταλιμπάν και αυτών των ομάδων έχουν μετατρέψει το Αφγανιστάν σε καταφύγιο για τον εξτρεμισμό.

Τρομοκράτες από το εξωτερικό συρρέουν στη χώρα για εκπαίδευση. Η αναζωπύρωση και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα, καθώς και η δημιουργία στρατοπέδων εκπαίδευσης στο Αφγανιστάν, αποτελούν σοβαρή απειλή για τη Δύση», αναφέρει η έκθεση.

Η The Mirror ανέφερε ότι ένα από τα στρατόπεδα εκπαίδευσης εκτιμάται πως βρίσκεται στην επαρχία Χελμάντ, όπου είχαν αναπτυχθεί οι βρετανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Τα υπόλοιπα εννέα στρατόπεδα φέρεται να βρίσκονται στις επαρχίες Γκαζνί, Λαγκμάν, Παρβάν, Ουρουζγκάν, Ζαμπούλ, Νανγκαρχάρ, Νουριστάν, Μπανγκίς και Κουνάρ.

Σύμφωνα με την έκθεση:

«Οι Ταλιμπάν, παρά τις διαβεβαιώσεις τους προς τη Δύση, έχουν διατηρήσει και ενισχύσει τους δεσμούς τους με την Αλ Κάιντα και άλλες οργανώσεις, παρέχοντας στην ομάδα ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον για να ανασυνταχθεί και να αναδιοργανωθεί.

Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι ο Χαμζά Μπιν Λάντεν είχε σκοτωθεί, έχουν προκύψει πρόσφατες πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι επέζησε της επίθεσης.

Η συμμετοχή του Χαμζά στην επανίδρυση στρατοπέδων εκπαίδευσης αποτελεί ισχυρό σύμβολο για την οργάνωση. Η παρουσία του ενισχύει την ιστορική κληρονομιά της Αλ Κάιντα, εμπνέοντας νέους μαχητές μέσω της άμεσης σύνδεσής του με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Και οι 19 αεροπειρατές της 11ης Σεπτεμβρίου παρακολούθησαν προγράμματα εκπαίδευσης σε στρατόπεδα στο Αφγανιστάν. Η σχέση μεταξύ της Αλ Κάιντα και των στρατοπέδων αυτών ήταν ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της οργάνωσης. Τα στρατόπεδα παρείχαν ανθρώπινο δυναμικό για τρομοκρατικές δραστηριότητες, ενώ οι επιτυχημένες επιθέσεις ενίσχυαν τη στρατολόγηση».

Το βίντεο που φούντωσε τις θεωρίες

Η χρονική συγκυρία κατά την οποία δημοσιεύτηκε η έκθεση εγείρει ερωτήματα. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ βλέπει τα ποσοστά του να υποχωρούν -και η έκθεση τον θέτει στο «στόχαστρο»-, ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ο πόλεμος στο Ιράν έχει φτάσει σε αδιέξοδο.

Ωστόσο, με αφορμή την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να ισχυρίζεται ότι είναι ο νεκρός γιος του Μπιν Λάντεν, να «εύχεται χρόνια πολλά» στους τρομοκράτες και να υπόσχεται μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.

«Στην ομιλία του, τονίζει τη συνέχιση του οράματος του Οσάμα Μπιν Λάντεν και αυτό που περιγράφεται ως “παγκόσμια τζιχάντ”. Σε ένα σημείο του βίντεο, το άτομο αναφέρει: “Το Ισλάμ αντιμετωπίζει έναν ολοκληρωτικό θρησκευτικό, πολιτισμικό, οικονομικό και στρατιωτικό πόλεμο από εχθρούς που δεν θέλουν το Ισλάμ να επικρατήσει”. Σε άλλο σημείο του βίντεο, καλεί σε στρατολόγηση και ισχυρίζεται ότι “η τζιχάντ επεκτείνεται” και ότι η δύναμή της “τρομοκρατεί τους εχθρούς του Θεού στην Ουάσινγκτον, το Λονδίνο και το Τελ Αβίβ”», έγραψε η αφγανική ιστοσελίδα KABUL NOW.

Ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο και υποστηρίζει ότι είναι ο νεκρός γιος του Μπιν Λάντεν

Σύμφωνα με Αφγανούς δημοσιογράφους που ερεύνησαν την υπόθεση, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το βίντεο γυρίστηκε πράγματι στο Αφγανιστάν ή αν σε αυτό εμφανίζεται ο γιος του Μπιν Λάντεν, ο οποίος θεωρείται νεκρός.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, ανεξάρτητα από το τι ισχύει σχετικά με το συγκεκριμένο βίντεο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ισλαμιστική τρομοκρατία επιχειρεί να ανασυνταχθεί και ενδέχεται να επιστρέψει στο προσκήνιο.

1/ 🧵 Al-Qaeda's As-Sahab released a 25th anniversary video, "A Quarter Century of the 11 September Raids (Part One)." It features footage of a man it presents as Hamza bin Laden. He appears 3 times, & how al-Qaeda frames him matters as much as what he says pic.twitter.com/VOmMn7a7MY — Sara Harmouch, Ph.D. د.سارة هرموش (@Dr_SaraHarmouch) September 10, 2026

Η αφγανική ιστοσελίδα έγραψε:

«Το άτομο φορά ρούχα και τουρμπάνι που χρησιμοποιούνται συνήθως από άνδρες στο νότιο Αφγανιστάν, ενώ πίσω του υπάρχει ένας πλιθόκτιστος τοίχος κατασκευασμένος από πακσά.

Οι πλιθόκτιστοι τοίχοι που κατασκευάζονται με πακσά δεν μπορούν από μόνοι τους να προσδιορίσουν την τοποθεσία όπου γυρίστηκε το βίντεο, καθώς αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής συναντάται σε διάφορες περιοχές του Αφγανιστάν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και στις φυλετικές περιοχές του Πακιστάν. Παρ’ όλα αυτά, τέτοιου είδους κατασκευές είναι συχνότερες σε περιοχές όπως το Γκαζνί, το Ζαμπούλ, το Ουρουζγκάν, το Μαϊντάν Βαρντάκ, καθώς και σε τμήματα του Χοστ και της Πακτία. Παράλληλα, η ενδυμασία του ατόμου —και ιδιαίτερα ο τύπος και το στυλ του τουρμπανιού του— παραπέμπει σε πρακτικές που συναντώνται σε ορισμένες περιοχές του νότιου Αφγανιστάν.

(…)

Ο τύπος του τουρμπανιού που εμφανίζεται στην εικόνα είναι γνωστός και στις αγορές της Καμπούλ και πωλείται κυρίως ως “τουρμπάνι του Μουλά Γιακούμπ” ή “Λούνγκι του Μουλά Γιακούμπ” — ονομασία που έγινε γνωστή λόγω της ομοιότητάς του με το τουρμπάνι που φορούσε ο Μουλά Γιακούμπ, υπουργός Άμυνας των Ταλιμπάν. Ιστορικές εικόνες του Μουλά Μοχάμαντ Ομάρ δείχνουν επίσης παραδείγματα αυτού του τρόπου τυλίγματος του τουρμπανιού.

Φυσικά, αυτά τα στοιχεία —ιδίως ελλείψει ανεξάρτητων πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία λήψης του βίντεο— δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποδείξουν ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Αφγανιστάν. Ωστόσο, δεν μπορούν ούτε να απορριφθούν πλήρως.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι το σκηνικό που εμφανίζεται στο βίντεο επιλέχθηκε σκόπιμα ή ακόμη και δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγήσει τους θεατές στο συμπέρασμα ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Αφγανιστάν. Οι τζιχαντιστικές οργανώσεις έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της προπαγάνδας, της παραπλάνησης και των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Η χρήση τοπικών περιβαλλόντων, ενδυμάτων και συμβόλων για τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων ή την παραπλάνηση του κοινού δεν αποτελεί νέο φαινόμενο.

Υπό τις σημερινές συνθήκες, δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Από αυτή την άποψη, ακόμη και αν το βίντεο δεν γυρίστηκε πράγματι στο Αφγανιστάν, η επιλογή ενός σκηνικού που παραπέμπει στη χώρα και η χρήση ενδυμάτων που συνδέονται με αυτήν θα μπορούσαν από μόνες τους να αποτελούν μέρος του μηνύματος.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: αν ο μοναδικός σκοπός ήταν να αποδειχθεί ότι ο Χαμζά μπιν Λάντεν είναι ζωντανός, γιατί να επιλεγεί ένα περιβάλλον που παραπέμπει στο Αφγανιστάν και όχι ένα αραβικό ή αφρικανικό σκηνικό;

Ίσως η απάντηση βρίσκεται στην προσπάθεια δημιουργίας της εικόνας ότι ο Χαμζά μπιν Λάντεν όχι μόνο ζει, αλλά βρίσκεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται και διατηρεί επαφές με τζιχαντιστικά δίκτυα. Σε αυτή την αφήγηση, το Αφγανιστάν λειτουργεί ως σύμβολο αυτής της «ασφάλειας», η οποία, σύμφωνα με τους δημιουργούς του βίντεο, παρέχεται από έναν σημαντικό υποστηρικτή, δηλαδή τους Ταλιμπάν».