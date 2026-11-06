Κάθε χρόνο, ο Άη Βασίλης ταξιδεύει με οδηγό μια μαγική πυξίδα, αυτή που του δείχνει τον δρόμο για τα Χριστούγεννα. Φέτος όμως, πάνω από τον Πάρνωνα, κάτι πήγε στραβά: η πυξίδα χάθηκε, και τα κομμάτια της σκορπίστηκαν στο μικρό χωριό της Βαμβακούς Λακωνίας.

Από τις 28 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Ιανουαρίου 2027, το Vamvakou Santa School στήνει μια χριστουγεννιάτικη αποστολή γεμάτη περιπέτεια και φαντασία. Με τον «χάρτη της πυξίδας» στο χέρι, μικροί και μεγάλοι αναλαμβάνουν αποστολές, αναζητούν τα χαμένα κομμάτια της και βοηθούν τον Άη Βασίλη να βρει ξανά τον δρόμο για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Το κυνήγι της πυξίδας ξεκινά στις 28 Νοεμβρίου σε μία ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδι και χαρά, ένα Christmas party με τους Wedding Singers και τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του χωριού.

Το Vamvakou Santa School και οι εορταστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιούνται από τη Vamvakou Revival, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται είτε με ελεύθερη είσοδο είτε με προσιτό εισιτήριο.

Vamvakou Santa School: Η χαμένη πυξίδα του Άη Βασίλη

Ο μαγικός κόσμος της «Χαμένης πυξίδας του Άη Βασίλη» ζωντανεύει δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη των διασκεδαστικών αποστολών που σε κάθε σταθμό κρύβεται κι ένα κομμάτι της χαμένης πυξίδας. Ένας φουσκωτός τοίχος αναρρίχησης σε καλεί να κατακτήσεις τις κορυφές του. Ένας λαβύρινθος αναζήτησης κρύβει μυστικά σε κάθε στροφή του. Διαδρομές εμποδίων και ισορροπίας τεστάρουν την ευκινησία και τα αντανακλαστικά σου. Παιχνίδια στόχου και ακρίβειας απαιτούν την επιδεξιότητα και το γερό σημάδι σου. Στη διαδρομή, μια γιγάντια χιονόμπαλα γίνεται το απόλυτο photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες, ενώ παράλληλα μπορείς να αφήσεις το γράμμα σου στον Άγιο Βασίλη, να φτιάξεις υπέροχες χειροτεχνίες, να μεταμορφωθείς κι εσύ με face painting και να γλυκαθείς με τις εκπλήξεις που κρύβονται μέσα στο σχολείο του χωριού.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δημιουργικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες και τα γούστα. Και τι δεν φτιάχνουμε στη Βαμβακού: από κεριά και σαπούνια μέχρι ξύλινα στολίδια, κονκάρδες, χριστουγεννιάτικα μπισκότα και κάρτες, αλλά και συμμετέχουμε σε 3D ζωγραφική, 3D printing, virtual reality εμπειρίες, όπως και τις υπόλοιπες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια που μας έχουν δώσει επιπλέον λόγους να αγαπάμε το χωριό του Πάρνωνα.

Τα Χριστούγεννα ανάβουν & το κυνήγι της πυξίδας ξεκινά στη Βαμβακού

28 Νοεμβρίου | 11:00 – 22:00 | Είσοδος ελεύθερη

Η αποστολή ξεκινά στις 28 Νοεμβρίου και δίνουμε το σύνθημα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στη Βαμβακού. Ο Άη Βασίλης αφήνει για λίγο το έλκηθρο, ανεβαίνει στο Powered Bike και, με τη δύναμη των πεντάλ, αλλάζει τα φώτα στο χωριό ανάβοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία του.

Οι μουσικές συντεταγμένες της ημέρας χαράζουν έναν χάρτη γεμάτο ήχους και απρόβλεπτους ρυθμούς, με το πρόγραμμα να κινείται σε κάθε λογής μονοπάτια: Βυζαντινοί ύμνοι και κάλαντα από την Παιδική και Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, ένα μουσικό ταξίδι στο πιάνο με τέσσερα χέρια, «από τη γοητεία του καλοκαιριού ως τη μαγεία των Χριστουγέννων» με τον Βασίλη Γάββαρη και την Τατιάνα Νικολοπούλου, και μία συνάντηση των τεσσάρων Μουσικών Σχολείων Πελοποννήσου σε μία αναπάντεχη συναυλία παραδοσιακής μουσικής, μέσα από μία μοναδική συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η διασκεδαστική και διαδραστική performance «Η Μπάμπα και η Κου έπαθαν Αναβίωση», το face painting και το Christmas Green Screen Photobooth προσθέτουν χρώμα και ανατροπές, ενώ το Christmas party με τους Wedding Singers και ένα after party dj set δίνει τον πιο γιορτινό επίλογο στην ημέρα.

Όταν η πυξίδα δείχνει προς τη χαρά, την αγάπη και το «μαζί» ποιος έχει ανάγκη για GPS; Η μαγεία των Χριστουγέννων κρύβεται στη Βαμβακού και οι πιο ωραίες περιπέτειες έρχονται!

Δείτε περισσότερα και ανακαλύψτε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο vamvakourevival.org

Vamvakou Santa School

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2025 – Τετάρτη 06 Ιανουαρίου 2026, 11:00-17:00

Γενικό ημερήσιο εισιτήριο: 10€ (με πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας.

Εισιτήριο για μεμονωμένη συμμετοχή σε ένα εργαστήριο: 5€

Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας.

Σημείωση: 28/11 – 22/12/2026, Σαββατοκύριακα. Καθημερινές, κατόπιν αιτήματος για σχολεία και οργανωμένα groups.

23/12/2026 – 06/01/2027, όλες τις ημέρες.