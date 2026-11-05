Η ορεινή Αρκαδία με τα γραφικά χωριά της είναι η ιδανική επιλογή για μια σύντομη απόδραση αυτή την εποχή. Και ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν σίγουρα τα Λαγκάδια, που απλώνονται σε υψόμετρο από 500-1.000 μέτρα -από τον κάτω στον πάνω μαχαλά, οι οποίοι χωρίζονται από τον κεντρικό δρόμο που περνάει μέσα από το χωριό.

Τα Λαγκάδια είναι γνωστά και ως το «κρεμαστό» χωριό της Πελοποννήσου, καθώς τα σπίτια του είναι αμφιθεατρικά χτισμένα, δίνοντας την εντύπωση ότι σχεδόν αιωρούνται στην απότομη πλαγιά όπου εντοπίζονται πάνω από το φαράγγι του ποταμού Τουθόα. Η θέα που απολαμβάνει κανείς από το χωριό είναι συγκλονιστική, με τις εικόνες από το πλούσιο φυσικό περιβάλλον στον ορεινό όγκο του νομού στην κυριολεξία να μαγεύουν.

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει τα Λαγκάδια τόσο ιδιαίτερα, είναι και η αρχιτεκτονική που διακρίνει τα κτίριά του, με τους κατοίκους του χωριού να φημίζονται ιδιαιτέρως ως χτίστες, αρχιτέκτονες και μάστορες της πέτρας. Πέτρινα αρχοντικά με σκαλιστές εξώπορτες και σκεπαστές αυλές, λιθόστρωτα σοκάκια, πέτρινα μονοπάτια, τοξωτά γεφύρια και παλιές εκκλησίες συνθέτουν το φωτογραφικό κολάζ του χωριού, που σίγουρα δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Τρία σημεία του χωριού που ξεχωρίζουν

Ο Πάνω Μαχαλάς για τη θέα: Είναι η πιο γραφική πλευρά του χωριού. Ανεβείτε τα πέτρινα σκαλιά και τα ανηφορικά καλντερίμια προς τη γειτονιά Λεύκες και την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Όσο ανεβαίνετε, τα πενταώροφα πέτρινα αρχοντικά αποκαλύπτουν γιατί το χωριό λέγεται «κρεμαστό». Αν ο καιρός είναι καθαρός, η θέα από ψηλά «πιάνει» μέχρι το Ιόνιο.

Ο Κάτω Μαχαλάς για την ησυχία: Εδώ το σκηνικό αλλάζει. Κατηφορίζοντας προς το χείλος του Φαράγγιου του Τουθόα, θα περπατήσετε ανάμεσα σε παλιά σπίτια, πλατάνια και καρυδιές, ακούγοντας το ποτάμι να κυλάει ακριβώς από κάτω.

Ο ναός του Τιμίου Προδρόμου: Εδώ, η στάση είναι απαραίτητη. Χτισμένος το 1808, πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους προεπαναστατικούς ναούς της περιοχής με πολύ ιδιαίτερη πέτρινη αρχιτεκτονική.