Ένα ιδιαίτερα γραφικό σημείο στην Κίνα έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χάρη στην εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του και τη μοναδική θέα που προσφέρει. Πρόκειται για το καφέ «Cafe 181 Present Gallery», το οποίο βρίσκεται δίπλα στα γραφικά κανάλια της αρχαίας πόλης Νανσού, στην επαρχία Τσετσιάνγκ της Κίνας.

Το συγκεκριμένο καφέ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε πλατφόρμες όπως το Instagram, καθώς ο χώρος του προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες. Το χαρακτηριστικό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι οι μεγάλες πόρτες που ανοίγουν προς το τοπίο και δημιουργούν ένα φυσικό κάδρο, μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να απολαύσει μια θέα που θυμίζει καρτ ποστάλ.

Από τα τραπέζια του καταστήματος διακρίνονται τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια της παλιάς πόλης, τα καταπράσινα δέντρα και τα ιστορικά κανάλια, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

Η ατμόσφαιρα και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του καφέ

Το Cafe 181 Present Gallery συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των υδάτινων πόλεων της περιοχής Τζιανγκνάν με τη σύγχρονη αισθητική ενός καφέ. Στο εσωτερικό του υπάρχουν άνετα καθίσματα, ενώ στους τοίχους φιλοξενούνται φωτογραφίες και έργα τέχνης, δίνοντας στον χώρο τον χαρακτήρα μιας μικρής γκαλερί.

Ιδιαίτερη θέση στην εμπειρία των επισκεπτών έχει το σημείο δίπλα στις ανοιχτές πόρτες. Από εκεί μπορεί κανείς να παρακολουθεί τα παραδοσιακά ξύλινα βαρκάκια που διασχίζουν αργά το κανάλι, αλλά και τις αντανακλάσεις των κτιρίων και της φύσης στην ήρεμη επιφάνεια του νερού.