Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κόνιτσα, το Γαναδιό είναι από εκείνα τα χωριά που δεν προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Χτισμένο στις πλαγιές του Σμόλικα, κρατά μέχρι σήμερα την απόλυτη ησυχία του και την αυθεντική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Και είναι ο ιδανικός προορισμός για όποιον θέλει να δει πώς ήταν τα Μαστοροχώρια πριν τις μεγάλες τουριστικές αλλαγές.

Σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο 886 μέτρων στις παρυφές του Σμόλικα, το Γαναδιό έχει αναγνωριστεί από το 1979 ως ένας από τους παραδοσιακούς οικισμούς των Ιωαννίνων – με την αρχιτεκτονική του, ειδικά, να θεωρείται σπάνια.

Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, το χωριό ιδρύθηκε γύρω στα 1800, όταν μια επιδημία ευλογιάς ανάγκασε κάποιους ανθρώπους που ζούσαν στους πρόποδες του όρους Γύφτισσα να μετοικήσουν εκεί. Το Γαναδιό συμπεριλαμβάνεται και στα περίφημα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, γιατί οι παλαιότεροι κάτοικοί του ήταν ονομαστοί τεχνίτες της πέτρας.

Η πλατεία του, τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια, και τα δρομάκια στους μαχαλάδες του χωριού, θα σας εντυπωσιάσουν. Θα δείτε επίσης το Σχολαρχείο στην είσοδο του χωριού, το Παρθεναγωγείο, καθώς και την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με τους 9 τρούλους που χτίστηκε το 1870.

Δείτε τις φωτογραφίες