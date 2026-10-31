Για να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι το προσπερνούν συνεχίζοντας τη διαδρομή τους, κυρίως προς την Αράχωβα ή τους Δελφούς. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν να στρίψουν προς το Χρισσό Φωκίδας, ανακαλύπτουν ένα μέρος που κερδίζει τον ταξιδιώτη με την αρχοντική του ησυχία και την αυθεντική, ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα.

Το χωριό βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους Δελφούς (6 χλμ. δυτικά τους), στους πρόποδες του Παρνασσού και πάνω από τον ελαιώνα της Άμφισσας. Πρόκειται για έναν παραδοσιακό οικισμό με αναπαλαιωμένα σπίτια, μια γραφική πλατεία με έναν αιωνόβιο πλάτανο, παραδοσιακές πέτρινες εκκλησίες, αλλά και ταβέρνες.

Στα σημεία που αξίζει να επισκεφτεί κανείς είναι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που περιβάλλεται από τα τείχη της Αρχαίας Κρίσας, καθώς και το νέο Εθνολογικό και Λαογραφικό Μουσείο στο διώροφο νεοκλασικό κτίριο που στέγαζε το σχολείο του χωριού, το οποίο φιλοξενεί την πλούσια συλλογή λαϊκής τέχνης του Ηλία Δαραδήμου.

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