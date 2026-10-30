Φανταστείτε ένα τοπίο όπου η φύση αντικατέστησε το γαλάζιο του νερού με ένα βαθύ, μαγευτικό ροζ. Αυτό το μέρος, αν και θα μπορούσε να είναι κομμάτι ενός ζωγραφικού πίνακα, είναι πραγματικό και βρίσκεται μόλις μια ανάσα από την πρωτεύουσα Ντακάρ της Σενεγάλης. Και δεν είναι άλλη από τη λίμνη Ρέτμπα, η οποία είναι κρυμμένη ανάμεσα σε χρυσαφένιους αμμόλοφους και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Μάλιστα, για πολλούς η Ρέτμπα είναι, θα λέγαμε, το… «φωτεινό» αντίπαλο δέος της Μαύρης Θάλασσας, αφού κι εδώ έχουμε υψηλή συγκέντρωση αλατιού που της δίνει, όμως, ένα ροζ χρώμα. Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία τα επίπεδα του αλατιού στο νερό φτάνουν το 40%, ενώ είναι λίγοι οι ζωντανοί οργανισμοί που μπορούν να επιβιώσουν στη λίμνη.

Η λίμνη, που είναι παγκοσμίως γνωστή ως Lac Rose, εντοπίζεται 30 χλμ. βορειοανατολικά από το Ντακάρ και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, αφού παλιότερα αποτελούσε κομμάτι της διαδρομής για το ράλι Παρίσι-Ντακάρ. Ωστόσο, αυτό που την κάνει ξεχωριστή, είναι το χρώμα της, το οποίο διαμορφώνεται από έναν οργανισμό που αγαπάει το αλάτι, τη Dunaliella salina.

Καθημερινά, η λίμνη είναι ο προορισμός πολλών εργατών που συλλέγουν το αλάτι σχηματίζοντας μικρούς λόφους στις όχθες. Και για να προστατευτούν, καλύπτουν το δέρμα τους με βούτυρο καριτέ. Φυσικά, αποτελεί και δημοφιλή τουριστικό προορισμό και μπορεί να μην επιτρέπεται το κολύμπι σε αυτήν, όμως, μπορείς να την θαυμάσεις ακίνδυνα.

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